Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

Jakie zmiany od 1 marca 2024 r.?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest co do zasady bezpłatnie. Gdy jednak członkowi rodziny wielodzietnej została już udostępniona karta elektroniczna, to wydanie karty w formie tradycyjnej na wniosek członka rodziny wielodzietnej podlega opłacie w wysokości 10 zł.

REKLAMA

Ważne Opłatom podlega też wydanie duplikatu KDR. Od 1 marca 2024 r. opłata ta wynosi 15 zł. Wcześniej obowiązywała kwota 13 zł.

Zmianie uległ też m.in. koszt ponoszony przez gminę za obsługę zadań związanych z przyznawaniem karty. Wynosi on 24 zł (wcześniej 21 zł).

Od 1 marca 2024 r.:

w przypadku gdy po przyznaniu kart członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty lub

w przypadku przyznania nowej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem lub

w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty,

- koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 7 zł za przyznanie karty. Dotychczas była to kwota 6 zł.

REKLAMA

Koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu karty oraz wydanie karty tradycyjnej - w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, wynosi zaś 5 zł (wcześniej 4 zł).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto pamiętać, iż opłaty za wydanie duplikatu karty oraz wyżej wymienione koszty ponoszone przez gminy podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Następnie są ogłaszane w Monitorze Polskim do końca lutego roku, w który przeprowadzana jest waloryzacja.

Kiedy wydawany jest duplikat Karty Dużej Rodziny?

Ważne Wójt wydaje duplikat Karty Dużej Rodziny, gdy karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona.

Wydanie takiego duplikatu podlega opłacie. Jeżeli jednak zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia tej opłaty.

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

REKLAMA

Kartę Dużej Rodziny może posiadać członek rodziny wielodzietnej. Chodzi tu o taką rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Członkami rodziny wielodzietnej są zatem: rodzic, małżonek, dziecko.

W przypadku karty dla dziecka ważne jest kryterium wieku. Prawo do posiadania karty przysługuje bowiem dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia, a gdy uczy się ono w szkole lub w szkole wyższej – do 25. roku życia. Ograniczeń wiekowych nie przewidziano dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko może otrzymać Kartę Dużej Rodziny, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania wiekowe.

Co istotne, rodzic z kolei nie otrzyma KDR, jeżeli sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ograniczył mu władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Nie dotyczy to przypadku, gdy w stosunku do co najmniej pozostałej trójki dzieci rodzic zachował pełną władzę rodzicielską.

Kartę Dużej Rodziny przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Jest ona środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo do korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.