Spadkobiercy inkasenta podatkowego nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia prowizyjnego po jego śmierci (stanowisko RIO)

Spadkobiercy inkasenta podatkowego nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia prowizyjnego po jego śmierci. Takie stanowisko wydała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Kielcach. Poniżej szczegóły dotyczące tej sprawy.

Spadkobiercy inkasenta podatkowego - stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2024 r., sygn. WI.54.19.2024

Wnioskiem przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 5 kwietnia 2024 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki możliwości wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego spadkobiercom inkasenta. W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przedstawia następujące stanowisko w sprawie.

Prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, a do takich należy wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta, nie należą do spadku. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383). Przepis art. 97 wskazanego aktu prawnego określający zasady sukcesji zobowiązań podatkowych wskazuje te zasady jedynie w odniesieniu do podatników i płatników. Nie przewiduje on natomiast następstwa prawnego w wypadku śmierci inkasenta będącego osobą fizyczną. Dlatego też uprawniony jest wniosek, iż spadkobiercy inkasenta nie wstępują z mocy art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa w jego prawa i obowiązki.

Spadkobiercy inkasenta podatkowego nie są uprawnieni do otrzymania przysługującego mu wynagrodzenia

Stanowisko własne w sprawie oceny prawnej zaprezentowane obszernie we wniosku o udzielenie wyjaśnienia, należy zatem uznać za prawidłowe. Spadkobiercy inkasenta podatkowego nie są uprawnieni do otrzymania przysługującego mu wynagrodzenia. Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa.