Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej dodatek specjalny za pracę w terenie. Dodatek specjalny jest wypłacany w stałej, miesięcznej kwocie i jest pomniejszany za dni nieobecności w pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłki. Jak należy obliczyć dodatek specjalny w miesiącu, gdy pracownik przepracuje niepełny miesiąc z innego powodu niż choroba, np. z powodu urlopu bezpłatnego?

Nieobecność w pracy z innego powodu niż choroba

Odpowiedź: W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

(…)

