DGP: 1100 zł dodatku motywacyjnego dla niektórych urzędników i żołnierzy. 10% podwyżka pensji?

Dodatek przyznała ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

Dodatek nie jest wprost określony kwotowo w ustawie tak jak ma to miejsce w przypadku dodatku 1125 zł dla nauczycieli. DGP oszacował jego wartość.

Kto otrzyma dodatek motywacyjny w urzędach?

Urzędnicy, a także służby mundurowe, będą mogli liczyć na tzw. jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2 proc. kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. Według szacunków średnio na jedną osobę wyniesie to świadczenie ok. 1100 zł.

DGP zapytał poszczególne urzędy, na jakim etapie jest podział pieniędzy na ten cel i jakie zostaną zastosowane kryteria. Z sondy wynika, że w przeciwieństwie do nauczycieli takiego świadczenia nie otrzymają wszyscy zatrudnieni.

- Dodatek motywacyjny będzie przysługiwał pracownikom państwowej sfery budżetowej na mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Urząd podejmie odpowiednie czynności wynikające z jej przepisów, dopiero po ogłoszeniu aktu prawnego i wejściu w życie - przekonuje Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. - Sposób i kryteria przyznania dodatku, zgodnie z przepisami tej ustawy, zostaną przedstawione zakładowej organizacji związkowej w celu wyrażenia przez nią opinii. Przepisy ustawy nie gwarantują prawa do dodatku wszystkim zatrudnionym pracownikom - przypomina.

Z kolei resort zdrowia przyznaje, że już trwają prace nad kryteriami przydziału tego świadczenia. Kancelaria premiera, a także Ministerstwo Finansów w odpowiedzi podkreślają, że dodatek ma charakter uznaniowy i będzie konsultowany ze związkami zawodowymi.

Związkowcy mają nadzieję, że przy podziale tych pieniędzy nie będzie większych przeszkód ze strony szefów urzędów.

- Wytyczne są takie, aby podział pieniędzy był dokonywany w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Skoro ten dodatek wynegocjowała Solidarność, to powinien on trafić niemal do wszystkich z wyłączeniem dyrektorów i osób z kilkumiesięcznym stażem - mówi Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. - Jeśli te pieniądze miałyby być kiełbasą wyborczą, to powinny zostać w ten sposób podzielone. Inaczej rządzący nie osiągną celu. Wszystko wskazuje na to, że dyrektorzy generalni urzędów nie będą blokować naszych propozycji - dodaje.

