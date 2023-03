Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Kiedy nabór wniosków o dopłaty?

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to unijne przepisy dot. wspólnej polityki rolnej. Podstawą prawną do ich wdrożenia w Polsce jest ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 8 lutego 2023 r. Aktualnie w ministerstwie rolnictwa trwają końcowe prace nad szczegółowymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi wdrożenia PS WPR.

Resort rolnictwa przygotowuje rozporządzenia

Resort rolnictwa przygotował m.in. projekty dwudziestu rozporządzeń, których wydanie jest niezbędne w celu rozpoczęcia naboru wniosków. Wydanie tych rozporządzeń stanowi końcowy etap prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Dostosowując przepisy krajowe do nowych rozwiązań UE, wdrożono szczególne rozwiązanie umożliwiające dokonanie zmian we wniosku o przyznanie płatności, w przypadku gdy ARiMR poinformowała rolnika o wykrytych nieprawidłowościach. W takiej sytuacji rolnik będzie mógł zmienić wniosek do 15 września danego roku. Jednocześnie jest możliwość wycofania wniosku o przyznanie pomocy, można będzie dokonać w każdym czasie, lecz nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie pomocy.

Jak złożyć wniosek o przyznanie pomocy

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną od 15 marca do 15 maja br. W przepisach przewidziano możliwość wydłużenia podstawowego terminu składania wniosków o przyznanie płatności i zmian do tych wniosków.

Na jednym formularzu będzie można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym 13 płatności związanych z produkcją oraz ekoschematów. Można także ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe, finansowane z budżetu krajowego, w formie: uzupełniającej płatności podstawowej oraz płatności do tytoniu. Ponadto można wnioskować o płatności w ramach II filara WPR, tj.:

płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (7 interwencji),

płatności ONW,

płatności ekologiczne,

premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych oraz

dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ONW, ekologiczne, premie zalesieniowe).

autor: Anna Wysoczańska