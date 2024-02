Protest rolników 20 lutego. "Chcemy, żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu" - wskazał przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Rolnicy oczekują też wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych.

Protest rolników 20 lutego. "Mówimy stop Zielonemu Ładowi"

Celem protestów rolników 20 lutego, którzy mają blokować m.in. trasy szybkiego ruchu i drogi, jest zrealizowanie przez rząd ich trzech postulatów. "Mówimy stop Zielonemu Ładowi, stop importowi produktów rolnych z Ukrainy, stop ograniczaniu hodowli w Polsce" - podkreślił Sławomir Izdebski szef OPZZ .

Zaznaczył, że choć przedstawiciele organizacji rolniczych spotykali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim, to prawdziwych rozmów rządem nie było. "Chcemy żeby rząd złożył do Komisji Europejskiej deklarację, że Polska całkowicie wycofuje się Zielonego Ładu" - oświadczył. Ponadto - jak dodał - "oczekujemy wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy oraz zapewnienia, że nie będzie w Polsce likwidacji hodowli zwierząt, w tym futerkowych".

Izdebski zapowiedział, że oprócz wtorkowego protestu, 27 lutego br. zaplanowany jest "gwiaździsty marsz na Warszawę", w którym, oprócz polskich rolników, mają też uczestniczyć przedstawiciele organizacji rolniczych z innych krajów europejskich. "Chcemy pokazać, że zatrzymanie Zielonego Ładu jest naszym wspólnym postulatem" - wskazał.

List Ministra Rolnictwa Czesława Siekierskiego do rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:



Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!



Rolnicze protesty miały już miejsce jesienią 2023 r. i były pochodną błędów podejmowanych przez poprzednio rządzących.



Rolnicy protestują w słusznej sprawie, bo zachowanie produkcji rolnej decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.



Nowe kierownictwo resortu od samego początku prowadziło i w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z protestującymi rolnikami. Postulaty zgłoszone przez rolników to:



- konieczność uproszczenia i ograniczenia nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu;



- ograniczenie nadmiernego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy;



- poprawa opłacalności produkcji rolnej.



W obszarze Zielonego Ładu, Komisja Europejska po naszych interwencjach wycofała się z ograniczenia o 50% stosowania środków ochrony roślin. Ponadto uprościła zasadę ugorowania 4% gruntów ornych, dając możliwość uprawy roślin motylkowatych i międzyplonów. Wnioskujemy do Komisji Europejskiej, aby w tej trudnej sytuacji znieść obowiązek wyłączenia ugorowania 4% gruntów ornych.

Drodzy Rolnicy!



Uregulowanie handlu rolnego z Ukrainą jest jednym z priorytetów resortu rolnictwa. Podtrzymany został krajowy zakaz importu do Polski zbóż, rzepaku i słonecznika oraz niektórych produktów przetwórstwa, tj. mąki pszennej, śrut, otrębów i makuchów. Jednocześnie dążymy do wypracowania porozumienia dwustronnego z Ukrainą, które rozszerzałoby zakres ochrony rynku o inne wrażliwe produkty, takie jak m.in. cukier, drób, jaja, owoce miękkie, miód, sok jabłkowy, oleje.



W 2022 roku Polska odnotowała nadwyżkę w handlu ogółem z Ukrainą w kwocie ok. 3,5 mld euro. Natomiast w przypadku handlu rolno-spożywczego wartość eksportu z Polski do Ukrainy w 2023 r. wyniosła 1,033 mld euro, z kolei wartość importu z Ukrainy to 1,69 mld euro, stąd powstaje deficyt w wysokości 656 mln euro. Całkowite zamknięcie granicy może spowodować wstrzymanie polskiego eksportu towarów rolnych do Ukrainy, co może skutkować likwidacją wielu miejsc pracy.



Z początkiem marca br. planowane jest uruchomienie pomocy dla producentów kukurydzy oraz wypłata pomocy suszowej. Wznowione zostanie także udzielanie 2% kredytów płynnościowych.



Zabiegamy o zwiększenie dodatkowej pomocy finansowej dla rolników. Przedstawiliśmy na forum rządu potrzeby finansowe wynikające ze zgłaszanych przez rolników programów pomocowych m.in. dopłat do zbóż, dopłat do nawozów oraz podwyższenia dopłat do paliwa do 2 zł.

Szanowni Rolnicy!



Chcemy wspólnie rozwiązywać problemy polskiego rolnictwa i te bieżące i przyszłe. Zapraszamy przedstawicieli protestujących rolników do dalszych rozmów. Chcielibyśmy, aby efektem naszej wspólnej pracy było porozumienie w sprawie rozwiązania bieżących problemów oraz wypracowanie programu na przyszłość.



W obliczu trwających i planowanych protestów oraz blokad, zwracamy się do wszystkich protestujących rolników o jak najmniejszą ich uciążliwość dla społeczeństwa.

Protest rolników 20 luty [mapa blokad]

Protesty rolników 20 luty 2024 roku - mapa strajku rolniczego dostępna jest po poniższym adresem:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=52.10335963742231%2C19.1459772&z=6&mid=1atNNgbIhcB6NaBdwY5C7bzNSRveCKvw

Blokada Warszawy, która początkowo była zapowiadana przez organizatorów strajku na ten dzień, została przełożona na wtorek 27 lutego.

Rada Ministrów - posiedzenie 20 lutego. Rząd ma omówić sytuację w rolnictwie

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 20 lutego ma wysłuchać informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej sytuacji w rolnictwie - wynika z porządku obrad rządu. Rolnicy w UE, w tym w Polsce protestują przeciw wprowadzeniu unijnego Zielonego Ładu, chcą też zakazu importu z Ukrainy.

Polscy rolnicy o swoich postulatach rozmawiali w ubiegłym tygodniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. W wielu aspektach szef MRiRW przyznał im rację, ale jednoczenie zaznaczył, że "zamknięcie" całego Zielonego Ładu nie będzie możliwe. Minister równocześnie poinformował, że strona polska negocjuje dwustronne porozumienie z Kijowem, by ustalić zasady, które określałyby wielkości kontyngentów poszczególnych towarów, jakie mogą wpłynąć z Ukrainy na polski rynek, by nie naruszyć jego stabilności.