Rolnicy nie będą objęci ochroną jak konsumenci. Chodzi o likwidację ochrony konsumenckiej w przypadku kredytów udzielanych rolnikom na ich działalność gospodarczą

Kredyty dla rolników. Sejm skierował do komisji rolnictwa dwa projekty ustaw, których celem jest wyjęcie spod ochrony ustawy o kredycie konsumenckim finansowania dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

Kredyty dla rolników - dwa projekty ustaw

W dniu 7 marca w Sejmie odbyło się czytanie dwóch projektów ustaw, dotyczących kredytów dla rolników – chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Oba projekty ustaw zostały skierowane do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarówno projekt poselski, jak i projekt rządowy mają ten sam cel – chodzi o likwidację ochrony konsumenckiej w przypadku kredytów udzielanych rolnikom na ich działalność gospodarczą.

„Włączenie rolników, zwłaszcza gospodarstw towarowych, pod ochronę konsumencką miało miejsce rok temu, w kwietniu 2023 r. Wówczas to +wrzutką+ poselską do ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej rolników uznano za konsumentów, choć cały czas byli taką ochroną objęci, kiedy zawierali pożyczki na sprzęt AGD. W efekcie od 7 stycznia mamy sytuację, w której gospodarstwa rolne są pozbawione dostępu do finansowania w 70 proc. w bankach spółdzielczych i w 30 proc. w bankach komercyjnych. Banki wstrzymały akcję kredytową, bo musiałyby udzielać kredytów po znacznie wyższych kosztach niż do tej pory” – powiedział poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi Marek Sawicki, który w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt ustawy. Sawicki podkreślił, że obecnie również w przypadku kredytów preferencyjnych dla rolników występują ograniczenia.

Wiceminister finansów Jurand Drop, który przedstawiał projekt rządowy, stwierdził, że ma on ten sam cel co projekt poselski – utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej. „Wiele organizacji rolniczych oraz bankowych, zwłaszcza banków spółdzielczych, wskazywało, że objęcie rolników ochroną jak konsumentów doprowadziło do ograniczenia finansowania produkcji rolniczej przez wzrost jego kosztów, wzrost biurokracji oraz nieuwzględnienie specyfiki kredytów ze wsparciem publicznym, czego skutkiem jest ograniczenie przyjmowania przez banki wniosków kredytowych. Rządowy projekt proponuje zmiany przy zachowani racjonalnej ochrony rolników w roli konsumentów” – powiedział wiceminister Jurand Drop.

Wyjęcie kredytów udzielanych rolnikom prowadzących działalność gospodarczą spod ustawy o kredycie konsumenckim

Rządowy projekt zmierza do wyjęcia kredytów udzielanych rolnikom prowadzących działalność gospodarczą spod ustawy o kredycie konsumenckim, a także do wykreślenia z Kodeksu Cywilnego zapisów, na mocy których do rolników stosuje się ochronę przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi. W uzasadnieniu wskazano, że to rozwiązanie nie uwzględnia specyfiki kredytów preferencyjnych, gdzie wiele zapisów wynika z regulacji programów, w ramach których udzielane jest wsparcie.

Z kolei projekt poselski nie tylko zawiera zapisy, które są w projekcie rządowym, ale także likwiduje ochronę rolników na podstawie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej – w zakresie dotyczącym właśnie pożyczki lombardowej udzielanej rolnikom. Poza tym w projekcie poselskim proponuje się wykreślenie zapisów, na mocy których do pożyczek dla rolników stosuje się ograniczenia wysokości kosztów kredytów, wynikające z ustawy antylichwiarskiej.