Ogrody leczące, mobilne punkty, centra dla seniorów - Twoja gmina może dostać 300 tys. zł na innowacje

Innowacje społeczne dla samorządów – ogrody terapeutyczne, mobilne centra i farmy wertykalne, są na to pieniądze
REKLAMA
REKLAMA
Pierwsze polskie samorządy właśnie podpisały umowy na łącznie 7,6 mln zł dofinansowania innowacji społecznych – od ogrodów terapeutycznych dla seniorów po mobilne centra pomocy i farmy wertykalne w szkołach. To efekt programu „Innowacje w samorządzie". Każda gmina może dostać do 300 tys. zł na wdrożenie jednego z 30 gotowych, przetestowanych rozwiązań. Jakie innowacje są dostępne i jak aplikować?
- Pierwsze umowy podpisane – ponad 40 samorządów rozpoczyna wdrażanie
- 30 gotowych rozwiązań – nie musisz wymyślać koła na nowo
- Dlaczego samorządy sięgają po innowacje społeczne?
- Przykłady innowacji w gminie – jak to działa w praktyce?
- Jak dostać grant do 300 tys. zł? Krok po kroku
- Kto może aplikować?
- Skąd pieniądze na program "Innowacje w samorządzie"? Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
- Innowacje dostępne dla każdego samorządu
Pierwsze umowy podpisane – ponad 40 samorządów rozpoczyna wdrażanie
25 czerwca 2026 r. w Żabiej Woli (pow. grodziski, woj. mazowieckie) odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów grantowych w ramach projektu „Innowacje w samorządzie". To wieńczy proces oceny pierwszego naboru, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – złożono aż 174 wnioski.
REKLAMA
REKLAMA
Niech przemówią liczby:
- Ponad 40 inicjatyw skierowanych do dofinansowania.
- 7,6 mln zł łączna wartość pierwszych umów.
- Ok. 170 tys. zł średnia wartość grantu.
- Do 300 tys. zł maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego samorządu.
Wśród pierwszych samorządów, które rozpoczynają wdrażanie innowacji społecznych, znalazły się:
- Małopolskie: Mszana Dolna, Szerzyny
- Mazowieckie: gmina Serock, Żabia Wola
- Podkarpackie: gmina Świlcza, miasto i gmina Lesko
- Pomorskie: gmina Redzikowo
- Warmińsko-mazurskie: gmina Lidzbark Warmiński
- Kujawsko-pomorskie: gmina Kcynia, gmina Rogowo
- Śląskie: gmina Bojszowy
30 gotowych rozwiązań – nie musisz wymyślać koła na nowo
Największa zaleta programu? Samorządy nie muszą tworzyć innowacji od zera. Fundacja Fundusz Współpracy udostępnia 30 gotowych, przetestowanych modeli działania, które gminy i miasta mogą dopasować do swoich potrzeb. Poniżej wymieniamy wszystkie działania (pisownia oryginalna).
Pełna lista 30 innowacji dostępnych w ramach programu "Innowacje w samorządzie":
I. Aktywizacja społeczności lokalnych i budowanie wspólnoty
REKLAMA
- Mobilne Wsparcie Społeczności Lokalnej – rower gastronomiczny z kawą jako mobilny punkt spotkań pracownika socjalnego z mieszkańcami.
- Narzędziownia – ogólnodostępna przestrzeń warsztatowa (makerspace) z narzędziami dla rzemieślników i pasjonatów.
- RównoWAŻNI_E – aktywizacja zawodowa młodzieży z pieczy zastępczej i osób 50-65 lat poprzez wspólne mikroprojekty.
- W lesie jak w domu – aktywizacja młodych rodzin przez regularne spotkania w lesie (Wioski Leśne Rodzin).
II. Edukacja i rozwój dzieci i młodzieży
- Bunja – kraina możliwości – gra karciano-narracyjna angażująca dzieci 10-15 lat w kształtowanie przestrzeni publicznej.
- Centrum Kultury i Rozwoju – to TY decydujesz! – demokratyczna instytucja kultury zarządzana przez dzieci i młodzież.
- Outdoor Education PO POLSKU – edukacja na świeżym powietrzu w szkołach i przedszkolach.
- Uważniaki – program zajęć dla przedszkolaków (4-6 lat) uczący radzenia sobie z emocjami i stresem.
III. Włączenie społeczne i przeciwdziałanie wykluczeniu
- Aktywni_e w kulturze – wolontariat osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w instytucjach kultury.
- Mobilny Punkt Higieniczny – przyczepa sanitarna z prysznicem dla osób w kryzysie bezdomności.
- Pomóż ogrzać sąsiada_dkę! – system doradztwa dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
- Wzajemnia – miejsce spotkań grupowych – współpraca instytucji kultury z oddolnymi grupami samopomocowymi.
IV. Wsparcie i aktywizacja seniorów
- Animator_ka więzi – specjalista w placówkach dziennego pobytu dbający o relacje społeczne seniorów.
- Asystent_ka osoby starszej – wsparcie w codziennych czynnościach dla seniorów nie wymagających stałej opieki.
- Doradztwo edukacyjne dla seniorów_ek – pomoc w wyborze kursów i warsztatów zgodnych z zainteresowaniami.
- Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych – zespół specjalistów (coach, dietetyk, prawnik) z dojazdem do domu seniora.
- Rezydenci_tki historii – seniorzy jako przewodnicy turystyczni po swoich miejscach zamieszkania.
- W co się bawić? – międzypokoleniowe zajęcia integrujące dzieci 4-5 lat i seniorów 70+.
V. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami i ich opiekunów
- I Ty masz prawo być sobą – warsztaty wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami (metoda 4-O).
- Klub świadomego_ej opiekuna_ki – sieć wsparcia dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi.
- Model DOM – wojewódzki system koordynacji wsparcia dla rodzin dzieci chorujących onkologicznie.
- Muzeum Pamięci – warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów.
- My też jesteśmy rodzicami! – program szkoleniowy dla rodziców z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
- Obiady terapeutyczne – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej gotują i dostarczają obiady seniorom.
- Ogród leczy – społeczny ogród terapeutyczny dostosowany do osób na wózkach.
- Organizator_ka kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania – pielęgniarska wizyta domowa w ciągu 24h od wypisu ze szpitala.
- Sztuka z bliska – mobilne warsztaty arteterapeutyczne w domach osób wymagających wsparcia.
VI. Zrównoważony rozwój
- Cenny plastik – pracownia recyklingu z maszynami do przetwarzania plastiku na nowe przedmioty.
- Farmy wertykalne w Twojej stołówce – minifarmy hydroponiczne uprawiające zioła i mikroliście w szkołach.
- Model efektywnej stołówki szkolnej – system ograniczania marnowania jedzenia w placówkach edukacyjnych.
Dlaczego samorządy sięgają po innowacje społeczne?
„Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się potrzeby mieszkańców. Samorząd powinien być innowacyjny, bo tylko dzięki nowatorskim metodom staje się szybki w działaniu i może reagować w sposób odpowiednio dostosowany do realnych problemów swojej wspólnoty" – podkreślał Daniel Prędkopowicz, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, która jest koordynatorem projektu.
Dominika Tadla, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR, zwróciła uwagę, że polskie podejście do wdrażania i skalowania innowacji społecznych w samorządach to dobra praktyka, którą są zainteresowane organizacje z innych krajów UE.
„Środki z funduszy europejskich przeznaczone na nowe usługi są impulsem do działania, jednak realna zmiana jest możliwa dzięki codziennej pracy pracowników gminy zaangażowanych w pracę nad konkretną innowacją" – dodaje Tadla.
Przykłady innowacji w gminie – jak to działa w praktyce?
Ogród leczy – terapia przez uprawę roślin
Dla kogo: Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, seniorzy, rodziny.
Jak działa: Społeczny ogród terapeutyczny (hortiterapia) z podniesionymi grządkami dostosowanymi do wózków inwalidzkich. Uprawianie roślin wspiera rehabilitację, rozwija poczucie odpowiedzialności, daje kontakt z naturą i buduje wspólnotę.
Kto może wdrażać: Samorządy, Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły specjalne, domy kultury.
Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych
Dla kogo: Seniorzy 60+ z terenów wiejskich i małych miast.
Jak działa: Mobilny zespół specjalistów (coach, dietetyk, prawnik, rehabilitant) dociera do domu seniora, diagnozuje potrzeby i tworzy Indywidualny Plan Działania. Senior nie musi nigdzie wyjeżdżać – pomoc przychodzi do niego.
Kto może wdrażać: OPS, Centra Usług Społecznych, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Farmy wertykalne w szkole
Dla kogo: Uczniowie, personel stołówek szkolnych, rodzice.
Jak działa: Kompaktowe urządzenie (minifarma) uprawia mikroliście i zioła bez gleby (hydroponika/aeroponika). Dzieci obserwują wzrost roślin, stołówka ma świeże dodatki do posiłków przez cały rok, a koszty są niższe niż przy zakupie od dostawców.
Kto może wdrażać: Szkoły, przedszkola, samorządy.
Jak dostać grant do 300 tys. zł? Krok po kroku
1. Wejdź na stronę programu
innowacjewsamorzadzie.pl – znajdziesz tam pełny katalog 30 innowacji, instrukcje wdrożenia, przykładowe budżety i harmonogramy.
2. Wybierz innowację
Przeczytaj opisy, pobierz publikacje szczegółowe (każda innowacja ma dedykowany przewodnik).
3. Dopasuj do potrzeb swojej gminy
Nie kopiujesz 1:1 – dostosowujesz rozwiązanie do lokalnych warunków, grupy odbiorców, zasobów.
4. Złóż wniosek przez generator
Na stronie programu działa generator wniosków – krok po kroku wypełniasz formularz.
5. Czekasz na decyzję
Wnioski ocenia Fundacja Fundusz Współpracy. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony – podpisujesz umowę i otrzymujesz grant.
Kto może aplikować?
Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli:
- Gminy, miasta, powiaty, województwa;
- oraz ich jednostki organizacyjne (OPS, CUS, szkoły, biblioteki, domy kultury, PCPRy).
Każdy samorząd może dostać do 300 tys. zł na wdrożenie jednej innowacji.
Skąd pieniądze na program "Innowacje w samorządzie"? Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Projekt „Innowacje w samorządzie" jest finansowany w ramach:
- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS 2021-2027),
- Działanie 5.1 „Innowacje społeczne".
Innowacje dostępne dla każdego samorządu
Program „Innowacje w samorządzie" to realny zastrzyk gotowych rozwiązań dla gmin i miast, które chcą poprawić jakość życia mieszkańców. Nie musisz mieć doświadczenia w tworzeniu innowacji – dostajesz instrukcję obsługi, przykładowy budżet i wsparcie merytoryczne.
30 rozwiązań, 6 obszarów tematycznych, 300 tys. zł dofinansowania – pierwsza fala samorządów już podpisała umowy. Czy Twoja gmina będzie następna?
Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA