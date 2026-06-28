Ogrody leczące, mobilne punkty, centra dla seniorów - Twoja gmina może dostać 300 tys. zł na innowacje

Pierwsze polskie samorządy właśnie podpisały umowy na łącznie 7,6 mln zł dofinansowania innowacji społecznych – od ogrodów terapeutycznych dla seniorów po mobilne centra pomocy i farmy wertykalne w szkołach. To efekt programu „Innowacje w samorządzie". Każda gmina może dostać do 300 tys. zł na wdrożenie jednego z 30 gotowych, przetestowanych rozwiązań. Jakie innowacje są dostępne i jak aplikować?

rozwiń >

Pierwsze umowy podpisane – ponad 40 samorządów rozpoczyna wdrażanie

25 czerwca 2026 r. w Żabiej Woli (pow. grodziski, woj. mazowieckie) odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów grantowych w ramach projektu „Innowacje w samorządzie". To wieńczy proces oceny pierwszego naboru, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – złożono aż 174 wnioski.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Niech przemówią liczby: Ponad 40 inicjatyw skierowanych do dofinansowania.

skierowanych do dofinansowania. 7,6 mln zł łączna wartość pierwszych umów.

łączna wartość pierwszych umów. Ok. 170 tys. zł średnia wartość grantu.

średnia wartość grantu. Do 300 tys. zł maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego samorządu.

Wśród pierwszych samorządów, które rozpoczynają wdrażanie innowacji społecznych, znalazły się:

Małopolskie: Mszana Dolna, Szerzyny

Mazowieckie: gmina Serock, Żabia Wola

Podkarpackie: gmina Świlcza, miasto i gmina Lesko

Pomorskie: gmina Redzikowo

Warmińsko-mazurskie: gmina Lidzbark Warmiński

Kujawsko-pomorskie: gmina Kcynia, gmina Rogowo

Śląskie: gmina Bojszowy

30 gotowych rozwiązań – nie musisz wymyślać koła na nowo

Największa zaleta programu? Samorządy nie muszą tworzyć innowacji od zera. Fundacja Fundusz Współpracy udostępnia 30 gotowych, przetestowanych modeli działania, które gminy i miasta mogą dopasować do swoich potrzeb. Poniżej wymieniamy wszystkie działania (pisownia oryginalna).

Pełna lista 30 innowacji dostępnych w ramach programu "Innowacje w samorządzie":

I. Aktywizacja społeczności lokalnych i budowanie wspólnoty

REKLAMA

Mobilne Wsparcie Społeczności Lokalnej – rower gastronomiczny z kawą jako mobilny punkt spotkań pracownika socjalnego z mieszkańcami. Narzędziownia – ogólnodostępna przestrzeń warsztatowa (makerspace) z narzędziami dla rzemieślników i pasjonatów. RównoWAŻNI_E – aktywizacja zawodowa młodzieży z pieczy zastępczej i osób 50-65 lat poprzez wspólne mikroprojekty. W lesie jak w domu – aktywizacja młodych rodzin przez regularne spotkania w lesie (Wioski Leśne Rodzin).

II. Edukacja i rozwój dzieci i młodzieży

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Bunja – kraina możliwości – gra karciano-narracyjna angażująca dzieci 10-15 lat w kształtowanie przestrzeni publicznej. Centrum Kultury i Rozwoju – to TY decydujesz! – demokratyczna instytucja kultury zarządzana przez dzieci i młodzież. Outdoor Education PO POLSKU – edukacja na świeżym powietrzu w szkołach i przedszkolach. Uważniaki – program zajęć dla przedszkolaków (4-6 lat) uczący radzenia sobie z emocjami i stresem.

III. Włączenie społeczne i przeciwdziałanie wykluczeniu

Aktywni_e w kulturze – wolontariat osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w instytucjach kultury. Mobilny Punkt Higieniczny – przyczepa sanitarna z prysznicem dla osób w kryzysie bezdomności. Pomóż ogrzać sąsiada_dkę! – system doradztwa dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wzajemnia – miejsce spotkań grupowych – współpraca instytucji kultury z oddolnymi grupami samopomocowymi.

IV. Wsparcie i aktywizacja seniorów

Animator_ka więzi – specjalista w placówkach dziennego pobytu dbający o relacje społeczne seniorów. Asystent_ka osoby starszej – wsparcie w codziennych czynnościach dla seniorów nie wymagających stałej opieki. Doradztwo edukacyjne dla seniorów_ek – pomoc w wyborze kursów i warsztatów zgodnych z zainteresowaniami. Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych – zespół specjalistów (coach, dietetyk, prawnik) z dojazdem do domu seniora. Rezydenci_tki historii – seniorzy jako przewodnicy turystyczni po swoich miejscach zamieszkania. W co się bawić? – międzypokoleniowe zajęcia integrujące dzieci 4-5 lat i seniorów 70+.

V. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami i ich opiekunów

I Ty masz prawo być sobą – warsztaty wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami (metoda 4-O). Klub świadomego_ej opiekuna_ki – sieć wsparcia dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi. Model DOM – wojewódzki system koordynacji wsparcia dla rodzin dzieci chorujących onkologicznie. Muzeum Pamięci – warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów. My też jesteśmy rodzicami! – program szkoleniowy dla rodziców z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Obiady terapeutyczne – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej gotują i dostarczają obiady seniorom. Ogród leczy – społeczny ogród terapeutyczny dostosowany do osób na wózkach. Organizator_ka kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania – pielęgniarska wizyta domowa w ciągu 24h od wypisu ze szpitala. Sztuka z bliska – mobilne warsztaty arteterapeutyczne w domach osób wymagających wsparcia.

VI. Zrównoważony rozwój

Cenny plastik – pracownia recyklingu z maszynami do przetwarzania plastiku na nowe przedmioty. Farmy wertykalne w Twojej stołówce – minifarmy hydroponiczne uprawiające zioła i mikroliście w szkołach. Model efektywnej stołówki szkolnej – system ograniczania marnowania jedzenia w placówkach edukacyjnych.

Dlaczego samorządy sięgają po innowacje społeczne?

„Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się potrzeby mieszkańców. Samorząd powinien być innowacyjny, bo tylko dzięki nowatorskim metodom staje się szybki w działaniu i może reagować w sposób odpowiednio dostosowany do realnych problemów swojej wspólnoty" – podkreślał Daniel Prędkopowicz, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, która jest koordynatorem projektu.

Dominika Tadla, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR, zwróciła uwagę, że polskie podejście do wdrażania i skalowania innowacji społecznych w samorządach to dobra praktyka, którą są zainteresowane organizacje z innych krajów UE.

„Środki z funduszy europejskich przeznaczone na nowe usługi są impulsem do działania, jednak realna zmiana jest możliwa dzięki codziennej pracy pracowników gminy zaangażowanych w pracę nad konkretną innowacją" – dodaje Tadla.

Przykłady innowacji w gminie – jak to działa w praktyce?

Ogród leczy – terapia przez uprawę roślin

Dla kogo: Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, seniorzy, rodziny.

Jak działa: Społeczny ogród terapeutyczny (hortiterapia) z podniesionymi grządkami dostosowanymi do wózków inwalidzkich. Uprawianie roślin wspiera rehabilitację, rozwija poczucie odpowiedzialności, daje kontakt z naturą i buduje wspólnotę.

Kto może wdrażać: Samorządy, Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły specjalne, domy kultury.

Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych

Dla kogo: Seniorzy 60+ z terenów wiejskich i małych miast.

Jak działa: Mobilny zespół specjalistów (coach, dietetyk, prawnik, rehabilitant) dociera do domu seniora, diagnozuje potrzeby i tworzy Indywidualny Plan Działania. Senior nie musi nigdzie wyjeżdżać – pomoc przychodzi do niego.

Kto może wdrażać: OPS, Centra Usług Społecznych, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Farmy wertykalne w szkole

Dla kogo: Uczniowie, personel stołówek szkolnych, rodzice.

Jak działa: Kompaktowe urządzenie (minifarma) uprawia mikroliście i zioła bez gleby (hydroponika/aeroponika). Dzieci obserwują wzrost roślin, stołówka ma świeże dodatki do posiłków przez cały rok, a koszty są niższe niż przy zakupie od dostawców.

Kto może wdrażać: Szkoły, przedszkola, samorządy.

Jak dostać grant do 300 tys. zł? Krok po kroku

1. Wejdź na stronę programu

innowacjewsamorzadzie.pl – znajdziesz tam pełny katalog 30 innowacji, instrukcje wdrożenia, przykładowe budżety i harmonogramy.

2. Wybierz innowację

Przeczytaj opisy, pobierz publikacje szczegółowe (każda innowacja ma dedykowany przewodnik).

3. Dopasuj do potrzeb swojej gminy

Nie kopiujesz 1:1 – dostosowujesz rozwiązanie do lokalnych warunków, grupy odbiorców, zasobów.

4. Złóż wniosek przez generator

Na stronie programu działa generator wniosków – krok po kroku wypełniasz formularz.

5. Czekasz na decyzję

Wnioski ocenia Fundacja Fundusz Współpracy. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony – podpisujesz umowę i otrzymujesz grant.

Kto może aplikować?

Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli:

Gminy, miasta, powiaty, województwa;

oraz ich jednostki organizacyjne (OPS, CUS, szkoły, biblioteki, domy kultury, PCPRy).

Każdy samorząd może dostać do 300 tys. zł na wdrożenie jednej innowacji.

Skąd pieniądze na program "Innowacje w samorządzie"? Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Projekt „Innowacje w samorządzie" jest finansowany w ramach:

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS 2021-2027),

Działanie 5.1 „Innowacje społeczne".

Innowacje dostępne dla każdego samorządu

Program „Innowacje w samorządzie" to realny zastrzyk gotowych rozwiązań dla gmin i miast, które chcą poprawić jakość życia mieszkańców. Nie musisz mieć doświadczenia w tworzeniu innowacji – dostajesz instrukcję obsługi, przykładowy budżet i wsparcie merytoryczne.

30 rozwiązań, 6 obszarów tematycznych, 300 tys. zł dofinansowania – pierwsza fala samorządów już podpisała umowy. Czy Twoja gmina będzie następna?

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej