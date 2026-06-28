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Strona główna » Sektor publiczny » Rozwój i promocja » Fundusze unijne » Innowacje społeczne dla samorządów – ogrody terapeutyczne, mobilne centra i farmy wertykalne, są na to pieniądze

Innowacje społeczne dla samorządów – ogrody terapeutyczne, mobilne centra i farmy wertykalne, są na to pieniądze

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28 czerwca 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
para seniorów odpoczywa na ławeczce w parki w ciepłe letnie, słoneczne późne popołudnie
Ogrody leczące, mobilne punkty, centra dla seniorów - Twoja gmina może dostać 300 tys. zł na innowacje
Shutterstock

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Pierwsze polskie samorządy właśnie podpisały umowy na łącznie 7,6 mln zł dofinansowania innowacji społecznych – od ogrodów terapeutycznych dla seniorów po mobilne centra pomocy i farmy wertykalne w szkołach. To efekt programu „Innowacje w samorządzie". Każda gmina może dostać do 300 tys. zł na wdrożenie jednego z 30 gotowych, przetestowanych rozwiązań. Jakie innowacje są dostępne i jak aplikować?

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Pierwsze umowy podpisane – ponad 40 samorządów rozpoczyna wdrażanie

25 czerwca 2026 r. w Żabiej Woli (pow. grodziski, woj. mazowieckie) odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów grantowych w ramach projektu „Innowacje w samorządzie". To wieńczy proces oceny pierwszego naboru, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – złożono aż 174 wnioski.

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Ważne

Niech przemówią liczby:

  • Ponad 40 inicjatyw skierowanych do dofinansowania.
  • 7,6 mln zł łączna wartość pierwszych umów.
  • Ok. 170 tys. zł średnia wartość grantu.
  • Do 300 tys. zł maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego samorządu.

Wśród pierwszych samorządów, które rozpoczynają wdrażanie innowacji społecznych, znalazły się:

  • Małopolskie: Mszana Dolna, Szerzyny
  • Mazowieckie: gmina Serock, Żabia Wola
  • Podkarpackie: gmina Świlcza, miasto i gmina Lesko
  • Pomorskie: gmina Redzikowo
  • Warmińsko-mazurskie: gmina Lidzbark Warmiński
  • Kujawsko-pomorskie: gmina Kcynia, gmina Rogowo
  • Śląskie: gmina Bojszowy

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30 gotowych rozwiązań – nie musisz wymyślać koła na nowo

Największa zaleta programu? Samorządy nie muszą tworzyć innowacji od zera. Fundacja Fundusz Współpracy udostępnia 30 gotowych, przetestowanych modeli działania, które gminy i miasta mogą dopasować do swoich potrzeb. Poniżej wymieniamy wszystkie działania (pisownia oryginalna).

Pełna lista 30 innowacji dostępnych w ramach programu "Innowacje w samorządzie":

I. Aktywizacja społeczności lokalnych i budowanie wspólnoty

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  1. Mobilne Wsparcie Społeczności Lokalnej – rower gastronomiczny z kawą jako mobilny punkt spotkań pracownika socjalnego z mieszkańcami.
  2. Narzędziownia – ogólnodostępna przestrzeń warsztatowa (makerspace) z narzędziami dla rzemieślników i pasjonatów.
  3. RównoWAŻNI_E – aktywizacja zawodowa młodzieży z pieczy zastępczej i osób 50-65 lat poprzez wspólne mikroprojekty.
  4. W lesie jak w domu – aktywizacja młodych rodzin przez regularne spotkania w lesie (Wioski Leśne Rodzin).

II. Edukacja i rozwój dzieci i młodzieży

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  1. Bunja – kraina możliwości – gra karciano-narracyjna angażująca dzieci 10-15 lat w kształtowanie przestrzeni publicznej.
  2. Centrum Kultury i Rozwoju – to TY decydujesz! – demokratyczna instytucja kultury zarządzana przez dzieci i młodzież.
  3. Outdoor Education PO POLSKU – edukacja na świeżym powietrzu w szkołach i przedszkolach.
  4. Uważniaki – program zajęć dla przedszkolaków (4-6 lat) uczący radzenia sobie z emocjami i stresem.

III. Włączenie społeczne i przeciwdziałanie wykluczeniu

  1. Aktywni_e w kulturze – wolontariat osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w instytucjach kultury.
  2. Mobilny Punkt Higieniczny – przyczepa sanitarna z prysznicem dla osób w kryzysie bezdomności.
  3. Pomóż ogrzać sąsiada_dkę! – system doradztwa dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
  4. Wzajemnia – miejsce spotkań grupowych – współpraca instytucji kultury z oddolnymi grupami samopomocowymi.

IV. Wsparcie i aktywizacja seniorów

  1. Animator_ka więzi – specjalista w placówkach dziennego pobytu dbający o relacje społeczne seniorów.
  2. Asystent_ka osoby starszej – wsparcie w codziennych czynnościach dla seniorów nie wymagających stałej opieki.
  3. Doradztwo edukacyjne dla seniorów_ek – pomoc w wyborze kursów i warsztatów zgodnych z zainteresowaniami.
  4. Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych – zespół specjalistów (coach, dietetyk, prawnik) z dojazdem do domu seniora.
  5. Rezydenci_tki historii – seniorzy jako przewodnicy turystyczni po swoich miejscach zamieszkania.
  6. W co się bawić? – międzypokoleniowe zajęcia integrujące dzieci 4-5 lat i seniorów 70+.

V. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami i ich opiekunów

  1. I Ty masz prawo być sobą – warsztaty wytchnieniowe dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami (metoda 4-O).
  2. Klub świadomego_ej opiekuna_ki – sieć wsparcia dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi.
  3. Model DOM – wojewódzki system koordynacji wsparcia dla rodzin dzieci chorujących onkologicznie.
  4. Muzeum Pamięci – warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów.
  5. My też jesteśmy rodzicami! – program szkoleniowy dla rodziców z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
  6. Obiady terapeutyczne – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej gotują i dostarczają obiady seniorom.
  7. Ogród leczy – społeczny ogród terapeutyczny dostosowany do osób na wózkach.
  8. Organizator_ka kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania – pielęgniarska wizyta domowa w ciągu 24h od wypisu ze szpitala.
  9. Sztuka z bliska – mobilne warsztaty arteterapeutyczne w domach osób wymagających wsparcia.

VI. Zrównoważony rozwój

  1. Cenny plastik – pracownia recyklingu z maszynami do przetwarzania plastiku na nowe przedmioty.
  2. Farmy wertykalne w Twojej stołówce – minifarmy hydroponiczne uprawiające zioła i mikroliście w szkołach.
  3. Model efektywnej stołówki szkolnej – system ograniczania marnowania jedzenia w placówkach edukacyjnych.

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Dlaczego samorządy sięgają po innowacje społeczne?

„Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się potrzeby mieszkańców. Samorząd powinien być innowacyjny, bo tylko dzięki nowatorskim metodom staje się szybki w działaniu i może reagować w sposób odpowiednio dostosowany do realnych problemów swojej wspólnoty" – podkreślał Daniel Prędkopowicz, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, która jest koordynatorem projektu.

Dominika Tadla, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR, zwróciła uwagę, że polskie podejście do wdrażania i skalowania innowacji społecznych w samorządach to dobra praktyka, którą są zainteresowane organizacje z innych krajów UE.

„Środki z funduszy europejskich przeznaczone na nowe usługi są impulsem do działania, jednak realna zmiana jest możliwa dzięki codziennej pracy pracowników gminy zaangażowanych w pracę nad konkretną innowacją" – dodaje Tadla.

Przykłady innowacji w gminie – jak to działa w praktyce?

Ogród leczy – terapia przez uprawę roślin

Dla kogo: Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, seniorzy, rodziny.

Jak działa: Społeczny ogród terapeutyczny (hortiterapia) z podniesionymi grządkami dostosowanymi do wózków inwalidzkich. Uprawianie roślin wspiera rehabilitację, rozwija poczucie odpowiedzialności, daje kontakt z naturą i buduje wspólnotę.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
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Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Kto może wdrażać: Samorządy, Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły specjalne, domy kultury.

Mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych

Dla kogo: Seniorzy 60+ z terenów wiejskich i małych miast.

Jak działa: Mobilny zespół specjalistów (coach, dietetyk, prawnik, rehabilitant) dociera do domu seniora, diagnozuje potrzeby i tworzy Indywidualny Plan Działania. Senior nie musi nigdzie wyjeżdżać – pomoc przychodzi do niego.

Kto może wdrażać: OPS, Centra Usług Społecznych, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Farmy wertykalne w szkole

Dla kogo: Uczniowie, personel stołówek szkolnych, rodzice.

Jak działa: Kompaktowe urządzenie (minifarma) uprawia mikroliście i zioła bez gleby (hydroponika/aeroponika). Dzieci obserwują wzrost roślin, stołówka ma świeże dodatki do posiłków przez cały rok, a koszty są niższe niż przy zakupie od dostawców.

Kto może wdrażać: Szkoły, przedszkola, samorządy.

Jak dostać grant do 300 tys. zł? Krok po kroku

1. Wejdź na stronę programu

innowacjewsamorzadzie.pl – znajdziesz tam pełny katalog 30 innowacji, instrukcje wdrożenia, przykładowe budżety i harmonogramy.

2. Wybierz innowację

Przeczytaj opisy, pobierz publikacje szczegółowe (każda innowacja ma dedykowany przewodnik).

3. Dopasuj do potrzeb swojej gminy

Nie kopiujesz 1:1 – dostosowujesz rozwiązanie do lokalnych warunków, grupy odbiorców, zasobów.

4. Złóż wniosek przez generator

Na stronie programu działa generator wniosków – krok po kroku wypełniasz formularz.

5. Czekasz na decyzję

Wnioski ocenia Fundacja Fundusz Współpracy. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony – podpisujesz umowę i otrzymujesz grant.

Kto może aplikować?

Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli:

  • Gminy, miasta, powiaty, województwa;
  • oraz ich jednostki organizacyjne (OPS, CUS, szkoły, biblioteki, domy kultury, PCPRy).

Każdy samorząd może dostać do 300 tys. zł na wdrożenie jednej innowacji.

Skąd pieniądze na program "Innowacje w samorządzie"? Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Projekt „Innowacje w samorządzie" jest finansowany w ramach:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS 2021-2027),
  • Działanie 5.1 „Innowacje społeczne".

Innowacje dostępne dla każdego samorządu

Program „Innowacje w samorządzie" to realny zastrzyk gotowych rozwiązań dla gmin i miast, które chcą poprawić jakość życia mieszkańców. Nie musisz mieć doświadczenia w tworzeniu innowacji – dostajesz instrukcję obsługi, przykładowy budżet i wsparcie merytoryczne.

30 rozwiązań, 6 obszarów tematycznych, 300 tys. zł dofinansowania – pierwsza fala samorządów już podpisała umowy. Czy Twoja gmina będzie następna?

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

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Źródło: INFOR
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