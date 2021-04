Wyższe mandaty od 10 kwietnia 2021 r.

Pies bez smyczy lub kagańca mandat

Od 10 kwietnia 2021 r. grzywna za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia będzie wyniosła od 50 do 250 złotych.

Mandat za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka wzrośnie zaś do 500 zł.

Kara za brak utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości

Za niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości będzie groziła grzywna od 100 do 250 zł. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia podkreślono, że skuteczne działania w zakresie zapewnienia utrzymania czystości na terenie nieruchomości mają duże znaczenie społeczne w sytuacji, gdy zaniedbania w tym zakresie dotyczą składowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, powodujące np. uciążliwości zapachowe dla sąsiednich nieruchomości. W takich sytuacjach właściwe organy powinny więc posiadać możliwość stosowania zróżnicowanych kwot mandatów.

Nieprzestrzeganie obostrzeń w związku z koronawirusem mandat

Za niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych przewidziano karę grzywny w wysokości od 100 do 250 złotych. Wskazany przedział kwot grzywien ma pozwolić na odpowiednie dostosowanie kary do stwierdzonego uchybienia i wyników oceny jego ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego.

Mandat dla przewoźnika za niezapewnienie podróżnym odpowiednich warunków

W rozporządzeniu dodano nowe wykroczenie – nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny. Kara dla przewoźnika to od 100 do 250 zł.

Mandaty za sprzedaż papierosów, papierosów elektronicznych

W nowym rozporządzeniu dostosowano opisy wykroczeń i wprowadzono regulacje uwzględniające nowe sposoby palenia tytoniu. Dotyczą one sprzedaży oprócz wyrobów tytoniowych, również i papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych (zawierających płyn z nikotyną).

Wysokość obowiązujących od 10 kwietnia 2021 r. grzywien za:

Udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 – 500 zł ;

; Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500 zł ;

; Sprzedawanie papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100 zł ;

; Wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych – 100 zł ;

; Nieumieszczenie w punkcie detalicznym widocznej i czytelnej informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)” – 150 zł ;

; Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia – 150 zł.

Nowe mandaty 2021 rozporządzenie

Podstawą prawną wprowadzanych zmian jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 556).

Podwyżka mandatów 2021 od kiedy?

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia a więc 10 kwietnia 2021 roku.