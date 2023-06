Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN.

Są to środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków OSP.

Ile pieniędzy można uzyskać?

Fundacja Grupy PERN zakłada przekazanie następujących darowizn na realizację projektów:

maksymalnie 15 darowizn o wartości do 2 000,00 złotych,

maksymalnie 10 darowizn o wartości do 5 000,00 złotych,

maksymalnie 10 darowizn o wartości do 10 000,00 złotych.

Kto może złożyć wniosek?

W naborze wniosków mogą brać udział Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z siedzibą w gminach do 50 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem GUS-u (stan na dzień 31.12.2022 r.), działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km od obiektów PERN, wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu).

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej muszą być wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.



WAŻNE! Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Wnioskodawcę.

