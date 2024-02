W 2024 r. szeregowy z podwyżką 1170 zł. Starszy oficer dostał 2750 zł brutto [stawki uposażenia zasadniczego]

Uposażenie najniższe żołnierza zawodowego wzrosłoby z kwoty 4960 zł do kwoty 6000 zł o kwotę 1040 zł.

MON: podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2% do około 25,4%. Efekt? Wzrost uposażenia zasadniczego od 1040 zł do 2750 zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. (stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zaokrągla się do 100 zł).

Uposażenie najniższe żołnierza zawodowego wzrosłoby z kwoty 4960 zł do kwoty 6000 zł - podwyżka o 1040 zł.

Podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego kształtować się będzie następująco:

1) dla oficerów starszych - od 15,2% do 20,8% tj. od 1.500 zł do 2.750 zł;

2) dla oficerów młodszych - od 22,5% do 25,4% tj. od 1.600 zł do 1.740 zł;

3) dla podoficerów starszych - od 20,3% do 22,3% tj. od 1.350 zł do 1.1420 zł;

4) dla podoficerów młodszych - od 21,2% do 25,4% tj. od 1.260 zł do 1 440 zł;

5) dla szeregowych - od 20,8% do 23,3% tj. od 1.040 zł do 1.170 zł.

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA

Grupa uposażenia Miesięcznie w złotych 1 2 20 20900,00 19 B 18600,00 19 A 18000,00 19 17400,00 18 B 16700,00 18 A 16100,00 18 15600,00 17 B 15000,00 17 A 14500,00 17 14100,00 16 C 13200,00 16 B 12600,00 16 A 12100,00 16 11600,00 15 C 10900,00 15 B 10400,00 15 A 10200,00 15 10000,00 14 C 9600,00 14 B 9400,00 14 A 9200,00 14 9100,00 13 B 8900,00 13 A 8800,00 13 8700,00 12 A 8600,00 12 8500,00 11 8400,00 10 8000,00 9 7900,00 8 7800,00 7 7400,00 6 7300,00 5 7200,00 4 7100,00 3 7000,00 2 6900,00 1A 6500,00 1 6200,00 0 6000,00

