Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Wypadki drogowe w weekend

W niedzielę doszło do pięciu wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęło pięć osób; to kierowcy: samochodu, motoroweru, roweru oraz dwóch motocyklistów. Do wypadków doszło w woj.: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, podlaskim i lubelskim.

Łącznie, w weekend w wypadkach drogowych zginęło jedenaście osób - sześć w sobotę oraz pięć w niedzielę. Liczba wypadków śmiertelnych na drogach od początku wakacji wzrosła do 179.

Utonięcia w weekend

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w opublikowanym w poniedziałek raporcie dobowym o utonięciu dziesięciu osób w niedzielę. Do tragedii doszło w Lewinie Brzeskim (woj.) opolskie; Starych Gniewicach, Tarczynie i Nieporęcie (woj. mazowieckie); Stradunach (woj. warmińsko-mazurskie); Krakowie i Grodzisku (woj. małopolskie); Wołkowianach (woj. lubelskie); Łodzi (woj. łódzkie); Bolesławcu (woj. dolnośląskie).

Łącznie, w weekend utonęło siedemnaście osób - siedem w sobotę oraz dziesięć w niedzielę.

W niedzielę dwie 17-letnie osoby utonęły w rzece Skawa w Grodzisku w powiecie oświęcimskim (woj. Małopolskie). Rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły przekazał, że zgłoszenie o dwóch młodych osobach, które wpadły do Skawy w rejonie ulicy Jazowej strażacy otrzymali po godz. 17. W akcji poszukiwawczej uczestniczyły specjalistyczne jednostki ratownicze sprowadzone z Krakowa, Nowego Targu i Bytomia. Nastolatków wyłowiono, jednak pomimo reanimacji zmarli.

Tego dnia do tragedii doszło również w okolicy Starych Gniewniewic (pow. nowodworski) na Mazowszu. Tam nurt Wisły porwał mężczyznę. - Na dzikiej plaży na wysokości Starych Gniewniewic nurt Wisły porwał 32-letniego mężczyznę. Na miejscu pracowało sześć zastępów strażaków z terenu powiatu. Zadysponowano cztery łodzie, przyjechała też specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z Warszawy - powiedział oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski. Ciało mężczyzny wyłowiono przed godz. 15.

Od 1 kwietnia 2024 roku Komenda Główna Policji odnotowała 177 utonięć.

Ważne RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.

