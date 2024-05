Dzień Matki. Nie wiesz, gdzie świętować? Stolica przygotowała multum atrakcji na ten weekend

W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Na Saskiej Kępie odbędzie się piknik z okazji święta dzielnicy, a nad Wisłą rozpocznie się sezon turystyczny, który uświetni barwna parada łodzi.

W sobotę, 25 maja, mieszkańcy Saskiej Kępy będą świętować swoje święto. O godzinie 14 ulicą Francuską przejdzie kolorowa parada, a koncerty potrwają do godziny 22.

Otwarcie sezonu Dzielnicy Wisła

W weekend 25 i 26 maja odbędzie się uroczyste otwarcie sezonu Dzielnicy Wisła. Wśród atrakcji znajdą się spływy kajakowe, warsztaty ogrodnicze, pokazy taneczne oraz widowiskowa parada łodzi Riverlights.

Pawilon Wisła - atrakcja sezonu

W tym sezonie atrakcją lewego brzegu będzie Pawilon Wisła, który wpisuje się w zieloną część bulwaru Flotylli Wiślanej. W sobotę mieszkańcy sami zaprojektują i wykonają ukwiecenie pawilonu tak, aby Wisła tak jak cała Warszawa skąpała się w kwiatach. Po zmroku Pawilon i jego okolice staną się miejscem niezwykłego przedstawienia taneczno-baletowego - powiedziała koordynatorka ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Otwarcie Przystani Warszawa

Uroczyście otwarta zostanie Przystań Warszawa, przestrzeń przy bulwarze Flotylli Pińskiej 1 na Cyplu Czerniakowskim, która od czerwca stanie się centrum sportów wodnych, przystanią kultury i wspólnych spotkań. Już od soboty w Przystani będzie można wypoczywać, pić kawę i delektować się jedzeniem w nowo powstałej restauracji Monkey Lover.

Huczne obchody nad Wisłą

Huczne obchody nad Wisłą rozpoczną się w sobotę, 25 maja. W “Dzień Ludzi Wisły”, na Płycie Desantu 3 Dywizji Piechoty będzie można wziąć udział w warsztatach ogrodniczych i wspólnym ukwiecaniu stojącego na bulwarze Pawilonu Wisła. Warsztaty prowadzą eksperci z Zarządu Zieleni. Dla najmłodszych zaplanowano zajęcia plastyczne, a pierwszy dzień świętowania zwieńczy pokaz taneczny łączący magię baletu z pięknem natury. Zaraz po zachodzie słońca Wisłą przepłynie parada – udekorowanych światłem łodzi – Riverlights.

"Dzień Matki Wisły"

W niedzielę, 26 maja, w Przystani Warszawa świętowany będzie “Dzień Matki Wisły”. Będzie można sprawdzić się na deskach SUP i kajakach, zapisać się na spływy kajakowe, turniej brydża, warsztaty jogowe, przyrodniczą wycieczkę rowerową, szkolenie wioślarskie i żeglarskie. W niedzielę Dzielnica Wisła zaprasza również wszystkich miłośników bezsilnikowej rekreacji na wodzie do zmagań w All Boats Race – wyścigu z Plaży Romantycznej do Przystani Warszawa. Można rejestrować się z własnym sprzętem wodnym. Odbędzie się również gra terenowa dla dzieci, która będzie polegała na odkrywaniu wiślanych tajemnic. Na koniec aktywnego dnia zaplanowano kino plenerowe - pokaz filmu “Wiosła w dłoń”.

Atrakcje w dzielnicach

Wiele atrakcyjnych wydarzeń czeka mieszkańców w dzielnicach. W sobotę, 25 maja, Bemowo organizuje IV Bemowski Piknik Naukowy, który odbędzie się w godz. 11-17 na terenie Bemowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na odwiedzających czeka kilkanaście stref naukowych, warsztaty, interaktywny spektakl, kino sferyczne. Z kolei w niedzielę w godz. 12-19 w Parku Górczewska odbędzie się piknik z okazji Dnia Dziecka w klimacie Afryki.

Wola

Wola zaprasza do parku Sowińskiego, gdzie w tę niedzielę zaplanowana jest tegoroczna edycja Wolskiego Korowodu, w trakcie którego swoją ofertę zaprezentują organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na co dzień na terenie dzielnicy, równolegle odbędą się wolskie targi śniadaniowe, na których będzie można zjeść smaczny posiłek i zobaczyć pokazy gotowania na żywo. Wolski Korowód potrwa od 10 do 15, natomiast targi od 10 do 16. Oprócz tego będzie można wziąć udział w otwartym treningu siatkówki.

Ochota

Ochota zaprasza na letnie koncerty w parku Szczęśliwickim, które odbędą się w sobotę. Tego samego dnia na Bielanach na tzw. serku bielańskim przy stacji metra Słodowiec zagrają Róże Europy oraz Wanda i Banda.

Ursynów

Na Ursynowie w sobotę o godz. 15, na zielonych terenach Olkówka, położonych nieopodal stacji metro Ursynów, rozpocznie się Festiwal Kolorów – święto radości, muzyki i kolorów. Gwiazdą wieczoru będzie Luna, zagrają także Inee, zespół June66 oraz DJ SandB i DJ Exation.

Wilanów

Wilanów zaprasza w sobotę na piknik na Dzień Matki i Dziecka na Plaży Wilanów, gdzie odbędą się warsztaty oraz koncerty. Impreza została zaplanowana od godziny 14 do 20.