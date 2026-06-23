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Kto płaci za usunięcie odpadów niebezpiecznych z działki? Właściciel czy posiadacz faktyczny zostanie obciążony kosztami?

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23 czerwca 2026, 10:52
Marcin Jabłoński
oprac. Emilia Panufnik
Odpady niebezpieczne - obciążenie kosztami wywozu
Kto płaci za usunięcie odpadów niebezpiecznych z działki? Właściciel czy posiadacz faktyczny zostanie obciążony kosztami?
ShutterStock

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Kogo należy obciążyć kosztami usunięcia odpadów niebezpiecznych - faktycznego posiadacza odpadów czy właściciela działki, na której są składowane? Zdaniem Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przed wydaniem decyzji należy dążyć do ustalenia faktycznego posiadacza odpadów.

Obciążanie kosztami usunięcia odpadów szkodliwych

Przy obciążaniu kosztami usunięcia szkodliwych odpadów konieczne jest najpierw podjęcie wszelkich czynności zmierzających do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za ich składowanie; nie zawsze musi być to bowiem właściciel działki - wynika z niedawnego orzeczenia sądu administracyjnego.

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130 tys. zł za wywóz niebezpiecznych odpadów z działki

O orzeczeniu zapadłym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy poinformowało w środę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawę zainicjował przed rokiem RPO Marcin Wiącek, który wniósł skargę w sprawie kobiety mającej zapłacić 130 tys. zł za wywóz ze swej działki niebezpiecznych odpadów, o których nie wiedziała, że są tam składowane.

Sprawa dotyczyła odkrycia przez inspekcję ochrony środowiska na jednej z nieruchomości odpadów niewiadomego pochodzenia zagrażających ludziom i środowisku, które trafiły tam w październiku 2021 r. Były to beczki z chemikaliami, elementy samochodowej tapicerki i stara lodówka. Odpady znajdowały się na nieutwardzonej ziemi, część beczek była uszkodzona, widoczne były przecieki do gruntu. Oceniono, że dalsze pozostawanie odpadów w tym miejscu grozi zanieczyszczeniem sieci wodociągowej.

Decyzja o usunięciu odpadów i obciążenia kosztami właścicielki działki

Burmistrz we wrześniu 2022 r. nakazał właścicielce działki ich usunięcie i wydał decyzję o wykonaniu zastępczym usunięcia odpadów, czego koszt oszacowano na około 130 tys. zł.

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Wiącek argumentował, że wydanie przez burmistrza w tej sprawie decyzji o usunięciu odpadów i obciążenie kosztami właścicielki działki - wobec posiadanych przez niego dokumentów mogących służyć ustaleniu rzeczywistego posiadacza odpadów - powinno zostać uznane za istotne naruszenie norm odnoszących się do gromadzenia i oceny materiału dowodowego. Jak zaznaczał, właścicielka "jako osoba źle sytuowana i schorowana nie ma na to środków", a "odpady były składowane bez jej zgody i wiedzy przez jej syna".

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Zgodnie z ustawą o odpadach istnieje domniemanie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. "Nie oznacza to jednak, że postępowanie dowodowe może się w każdych warunkach ograniczyć do ustalenia władającego powierzchnią ziemi" - podkreślał RPO.

Rzecznik wskazywał, że w momencie wydawania decyzji o usunięciu odpadów znane były już akta śledztwa w sprawie składowania tych odpadów, w którym zarzuty postawiono synowi właścicielki działki. W sprawie karnej w czerwcu zeszłego roku sformułowano akt oskarżenia. "Mimo powyższego, organ zaniechał w istocie przeprowadzenia dowodów z dokumentów, które znalazły się w jego posiadaniu" - argumentował RPO.

Argumentację Rzecznika podzielił WSA, który uchylił zaskarżoną decyzję burmistrza. Sąd przyznał, że "domniemanie, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów, zostało wprowadzone przez ustawodawcę w celu uniknięcia sytuacji, gdy brak jest podmiotu odpowiedzialnego za umieszczenie odpadów na nieruchomości".

Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

Jak zrelacjonowało Biuro RPO sąd administracyjny uznał jednak, że "aby móc w oparciu o powyższe domniemanie wydać decyzję zobowiązującą do usunięcia odpadów, koniecznym jest w pierwszej kolejności podjęcie wszelkich czynności zmierzających do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zdeponowanie odpadów". Z wyroku wynika, że dopiero bezskuteczne poszukiwanie podmiotu odpowiedzialnego umożliwi zastosowanie regulacji pozwalającej obciążyć właściciela działki.

Tymczasem w tej sprawie, jak uznał WSA, burmistrz "dysponował od samego początku wiedzą o toczącym się postępowaniu karnym i pomimo tego nie podjął żadnych czynności celem przeprowadzenia dowodu z akt tegoż postępowania". Dlatego - zdaniem sądu - burmistrz "nie dokonał wszystkich, niezbędnych dla wyjaśnienia okoliczności sprawy ustaleń", a jego decyzja - zgodnie z wnioskiem RPO - podlegała uchyleniu.

Zgodnie z ustawą o odpadach "burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania". Posiadaczem odpadów jest podmiot za nie odpowiedzialny, bądź ich wytwórca. W ustawie zapisano jednak także, iż "domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości". 

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Źródło: PAP
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