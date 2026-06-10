Jakość i bezpieczeństwo wody. Nowe obowiązki gmin

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków została ogłoszona 6 maja 2026 r. w Dzienniku Ustaw. Zasadnicza część przepisów weszła w życie 21 maja 2026 r. Nowe przepisy oznaczają konieczność uporządkowania odpowiedzialności za jakość wody, przygotowania ocen ryzyka, sprawdzenia obiektów priorytetowych, rozszerzenia informacji dla mieszkańców oraz identyfikacji osób bez dostępu do wody przeznaczonej do spożycia.

Zmiana dla gmin, ich jednostek i spółek wodociągowo-kanalizacyjnych

Ustawa z 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej: dyrektywa DWD). Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 12 stycznia 2023 r., ale po publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw podstawą działania gmin i dostawców wody są już przepisy krajowe.

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Nowelizacja zmienia ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.w.o.s.) i dodaje do niej rozdział 1a dotyczący bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Punkt dostawy istotny dla odpowiedzialność dostawcy

Nowelizacja wprowadza do art. 2 u.z.w.o.s. definicję „punktu dostawy”. Ma ona podstawowe znaczenie dla ustalenia granicy odpowiedzialności między dostawcą wody a właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

Ważne Punkt dostawy – oznacza zawór za wodomierzem głównym, a w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe nie znajduje się w posiadaniu dostawcy wody – punkt połączenia wewnętrznego systemu wodociągowego z siecią wodociągową, a w przypadku hurtowej dostawy wody – zawór za wodomierzem hurtowej sprzedaży wody (art. 2 pkt 6a u.z.w.o.s.).

W praktyce dostawca wody odpowiada za system zaopatrzenia w wodę do punktu dostawy. Jeżeli niezgodność z wartością parametryczną wynika z wewnętrznego systemu wodociągowego lub z jego utrzymania, znaczenie mają obowiązki właściciela lub zarządcy budynku – zwłaszcza w odniesieniu do obiektów priorytetowych.

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