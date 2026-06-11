Odpady [KOLORY] - segregacja śmieci w Polsce
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Segregacja śmieci - kolory poszczególnych frakcji odpadów. Do którego pojemnika wyrzucić papier, szkło, plastik, metal, bioodpady i zmieszane? Oto podstawowe zasady panujące w Polsce.
- Odpady - kolory
- Papier - kolor niebieski
- Szkło - kolor zielony
- Metal i plastik - kolor żółty
- Bioodpady - kolor brązowy
- Zmieszane - kolor czarny
Odpady - kolory
Zgodnie z zasadami segregacji odpadów w Polsce wyróżnia się 5 kolorów pojemników na poszczególne frakcje śmieci: papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), metal i tworzywa sztuczne (kolor żółty), bioodpady (kolor brązowy) oraz zmieszane (kolor czarny. Co konkretnie wyrzuca się do wskazanych koszy na śmieci? Oto lista.
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Papier - kolor niebieski
Do niebieskiego pojemnika na odpady papierowe wyrzuca się:
- opakowania z papieru lub tektury;
- gazety i czasopisma;
- katalogi, prospekty, foldery;
- papier szkolny i biurowy;
- książki i zeszyty;
- torebki papierowe;
- papier pakowy.
Czego nie można wyrzucać do tego kosza na śmieci? Z pewnością nie powinny trafić tu następujące odpady:
- papier powlekany folią i kalka;
- kartony po mleku i napojach;
- pieluchy jednorazowe i podpaski;
- pampersy i podkładki;
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
- tapety;
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Szkło - kolor zielony
Do zielonego pojemnika na odpady szklane wyrzuca się:
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- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
- butelki po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania po kosmetykach.
Czego nie powinno się wyrzucać do szkła? Często trafiają tu, a nie powinny następujące rzeczy:
- szkło stołowe – żaroodporne;
- ceramika, doniczki;
- znicze z zawartością wosku;
- żarówki i świetlówki;
- szkło kryształowe;
- reflektory;
- nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
- termometry i strzykawki;
- monitory i lampy telewizyjne;
- szyby okienne i zbrojone;
- szyby samochodowe;
- lustra i witraże;
- fajans i porcelana
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Metal i plastik - kolor żółty
Do żółtego pojemnika na odpady plastikowe i metalowe trafiają:
- butelki po napojach;
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
- opakowania po produktach spożywczych;
- plastikowe zakrętki;
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
- puszki po napojach, sokach;
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
- złom żelazny i metale kolorowe;
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
- folia aluminiowa;
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie należy wrzucać do żółtego kosza następujących śmieci:
- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Bioodpady - kolor brązowy
Do brązowego pojemnika na bioodpady czyli tzw. odpady zielone wrzuca się:
- gałęzie drzew i krzewów;
- liście, kwiaty i skoszona trawa;
- trociny i kora drzew;
- owoce, warzywa itp.
Częstym błędem jest natomiast wrzucanie do brązowego kosza:
- kości zwierząt;
- mięso i padlina zwierząt;,
- olej jadalny;
- drewno impregnowane;
- płyty wiórowe i MDF;
- leki;
- odchody zwierząt;
- popiół z węgla kamiennego;
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zmieszane - kolor czarny
Pozostałe odpady wyrzuca się do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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