Odpady [KOLORY] - segregacja śmieci w Polsce

Segregacja śmieci - kolory poszczególnych frakcji odpadów. Do którego pojemnika wyrzucić papier, szkło, plastik, metal, bioodpady i zmieszane? Oto podstawowe zasady panujące w Polsce.

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Odpady - kolory

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów w Polsce wyróżnia się 5 kolorów pojemników na poszczególne frakcje śmieci: papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), metal i tworzywa sztuczne (kolor żółty), bioodpady (kolor brązowy) oraz zmieszane (kolor czarny. Co konkretnie wyrzuca się do wskazanych koszy na śmieci? Oto lista.

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kolory segregacja śmieci Kolory - segregacja śmieci w Polsce Shutterstock

Papier - kolor niebieski

Do niebieskiego pojemnika na odpady papierowe wyrzuca się:

opakowania z papieru lub tektury;

gazety i czasopisma;

katalogi, prospekty, foldery;

papier szkolny i biurowy;

książki i zeszyty;

torebki papierowe;

papier pakowy.

Czego nie można wyrzucać do tego kosza na śmieci? Z pewnością nie powinny trafić tu następujące odpady:

papier powlekany folią i kalka;

kartony po mleku i napojach;

pieluchy jednorazowe i podpaski;

pampersy i podkładki;

worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;

tapety;

inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Szkło - kolor zielony

Do zielonego pojemnika na odpady szklane wyrzuca się:

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butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;

butelki po napojach alkoholowych;

szklane opakowania po kosmetykach.

Czego nie powinno się wyrzucać do szkła? Często trafiają tu, a nie powinny następujące rzeczy:

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szkło stołowe – żaroodporne;

ceramika, doniczki;

znicze z zawartością wosku;

żarówki i świetlówki;

szkło kryształowe;

reflektory;

nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;

termometry i strzykawki;

monitory i lampy telewizyjne;

szyby okienne i zbrojone;

szyby samochodowe;

lustra i witraże;

fajans i porcelana

inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Metal i plastik - kolor żółty

Do żółtego pojemnika na odpady plastikowe i metalowe trafiają:

butelki po napojach;

opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);

opakowania po produktach spożywczych;

plastikowe zakrętki;

plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;

plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;

puszki po napojach, sokach;

puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);

złom żelazny i metale kolorowe;

metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;

folia aluminiowa;

kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie należy wrzucać do żółtego kosza następujących śmieci:

strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;

odpady budowlane i rozbiórkowe;

nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;

zużyte baterie i akumulatory;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Bioodpady - kolor brązowy

Do brązowego pojemnika na bioodpady czyli tzw. odpady zielone wrzuca się:

gałęzie drzew i krzewów;

liście, kwiaty i skoszona trawa;

trociny i kora drzew;

owoce, warzywa itp.

Częstym błędem jest natomiast wrzucanie do brązowego kosza:

kości zwierząt;

mięso i padlina zwierząt;,

olej jadalny;

drewno impregnowane;

płyty wiórowe i MDF;

leki;

odchody zwierząt;

popiół z węgla kamiennego;

inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zmieszane - kolor czarny

Pozostałe odpady wyrzuca się do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

worki na śmieci jaki kolor Worki na śmieci - jaki kolor? Shutterstock

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska