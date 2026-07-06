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Gdzie wyrzucić gumowe kalosze, klapki i stare buty skórzane? Czy śmieci zmieszane to błąd?

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06 lipca 2026, 19:12
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić buty skórzane stare kalosze
Gdzie wyrzucić gumowe kalosze, klapki i stare buty skórzane? Czy śmieci zmieszane to błąd?
Shutterstock

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Gdzie można legalnie wyrzucić stare buty gumowe? Czasami będą to buty zniszczone, nienadające się do ponownego noszenia, a czasami mogą być wykorzystane w drugim obiegu. Przepisy dotyczące segregacji ubrań, butów i tekstyliów zmieniły się od stycznia 2025 r. Gdzie zgodnie z zasadami segregacji powinny trafić buty skórzane, a gdzie kalosze?

Czy stare buty można wyrzucić do zmieszanych?

Nie, zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od stycznia 2025 r. odzieży, butów i tekstyliów nie wyrzuca się do odpadów zmieszanych. Za niewłaściwą segregację śmieci grozi podwyżka opłaty za wywóz śmieci. Może być nawet 4-krotnie wyższa.

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Gdzie wyrzucić stare buty?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami segregacji odpadów stare buty oddaje się do PSZOK i MPSZOK. Najlepiej wyrzucać tu tylko te buty, które nie nadają się już do noszenia. Obuwie w dobrym stanie warto oddać na zbiórkę dla osób potrzebujących. Często w różnych miejscach, np. przy dużych sklepach gminy ustawiają dedykowane kontenery na zbiórkę ubrań i butów. Przez 10 ostatnich lat było wiele pojemników PCK (Polski Czerwony Krzyż) na odzież używaną. Niestety w listopadzie 2025 r. zakończono tę działalność w skali całego kraju. Jak informuje PCK zbiórka nadających się do ponownego użycia tekstyliów będzie nadal realizowana przy wybranych oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża, a także w przestrzeni publicznej, ale tylko w województwach podkarpackim i zachodniopomorskim. Natomiast wciąż można znaleźć inne kontenery przeznaczone do zbiórki czystych, nadających się do ponownego użytku ubrań i obuwia, z których warto korzystać. Warszawa zachęca również do oddawania niezniszczonego obuwia na zbiórkę ubrań „Coś dobrego”, by wesprzeć leczenie bezdomnych zwierząt.

Ważne

Brudne, zniszczone buty, ubrania i tekstylia oddajemy do PSZOK.

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Gdzie wyrzucić stare buty skórzane?

Stare buty skórzane należy oddać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów), który jest w każdej gminie. Niektóre miasta i gminy organizują dedykowane kontenery na odzież i obuwie, gdzie również można oddawać buty. Jeśli buty są w dobrym stanie warto poszukać fundacji i oddać je charytatywnie potrzebującym.

Gdzie wyrzucić buty gumowe. np. kalosze?

Niektórzy zastanawiają się, czy kalosze gumowe można wyrzucić do żółtego worka na śmieci czyli na metale i tworzywa sztuczne. Po pierwsze, guma nie nadaje się do recyklingu, dlatego nie należy wyrzucać jej do żółtego worka. Po drugie już od 2025 r. buty trafiają do PSZOK'u lub dedykowanych kontenerów, niezależnie od materiału z jakiego są wykonane. Jeśli są to pojedyncze sztuki dopuszcza się wyrzucenie butów gumowych do śmieci zmieszanych. Większe ilości zawsze przekazuje się do PSZOK'u.

Gdzie wyrzucić zniszczone buty?

Buty zniszczone zawsze wywozimy do PSZOK lub MPSZOK. Nie nadają się do ponownego wykorzystania, dlatego nie przekazujemy ich do kontenerów na odzież używaną.

Gdzie wyrzucić zużyte klapki basenowe?

Zużyte klapki basenowe zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów oddajemy do lokalnego punktu PSZOK. Nie wyrzucamy ich do śmieci zmieszanych.

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Źródło: INFOR
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