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Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawie, galaretce, sodzie, cukrze wanilinowym i proszku do pieczenia? Odpowiedni pojemnik na odpady nie zawsze jest oczywisty

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawie, galaretce, sodzie, cukrze wanilinowym i proszku do pieczenia? Odpowiedni pojemnik na odpady nie zawsze jest oczywisty

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23 lipca 2026, 10:33
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach odpady śmieci zmieszane segregacja
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawie, galaretce, sodzie, cukrze wanilinowym i proszku do pieczenia? Odpowiedni pojemnik na odpady nie zawsze jest oczywisty
Infor.pl

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Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawie, galaretce, sodzie oczyszczonej, proszku do pieczenia czy cukrze wanilinowym: do plastiku, papieru czy zmieszanych? Odpowiedni pojemnik na odpady nie zawsze jest oczywisty. Gdzie powinny trafiać te torebki?

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach?

Przyprawy zwykle sprzedawane są w opakowaniach papierowych, ale z laminowanego papieru. Przez to laminowanie torebki te należy wyrzucać do odpadów zmieszanych - czarny pojemnik. Opakowanie zawiera bowiem papier i folię czyli dwa typy odpadów (opakowanie wielomateriałowe), których nie ta się oddzielić przy segregacji. Gdyby jednak producent na opakowaniu zastrzegł, że jest to opakowanie czysto z papieru (bez laminatu), taką torebkę wyrzucamy do niebieskiego pojemnika na papier.

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Podobna sytuacja dotyczy opakowań po sodzie oczyszczonej, proszku do pieczenia, galaretce, budyniu, cukrze wanilinowym. Jeśli na opakowaniu nie ma informacji, że jest wykonane z samego papieru, odpad trafia do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić inne opakowanie po przyprawie?

Torebka z folii i papieru to nie jedyne opakowanie, w jakich sprzedawane są przyprawy. Czasami można je kupić w czysto papierowej torebce. Oczywiście wyrzucimy ją do papieru - niebieski pojemnik na odpady. Innym opakowaniem może być słoik - szklany lub plastikowy. W zależności od rodzaju materiału wyrzucamy go do szkła (zielony pojemnik) lub plastiku (żółty pojemnik). Plastikowe słoiczki w miarę możliwości powinno się zgnieść, aby zajmowały mniej miejsca. Należy również pamiętać o odkręceniu zakrętki i posegregowaniu jej zgodnie z materiałem, z jakiego została wykonana. Jeśli zakupiona przyprawa została zapakowana w foliową torebkę, trafia oczywiście do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

torebka po przyprawach gdzie wyrzucić

Torebka foliowa po przyprawach - gdzie wyrzucić? Metal i tworzywa sztuczna (żółty pojemnik na odpady)

Shutterstock

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Odpady zmieszane - opakowania po przyprawach

Jednak najbardziej popularne opakowania po przyprawach łączą folię z papierem, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych. Co się dzieje z odpadami zmieszanymi? Są dwie drogi. Trafiają do instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (czyli MBP) albo do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (czyli spalarni). W tej pierwszej są sortowane i jeśli nadają się do ponownego wykorzystania przekazuje się je do recyklingu. Pozostałe przetwarza się i produkuje z nich paliwa alternatywne RDF, które wykorzystuje się np. w cementowniach. Część odpadów unieszkodliwia się na składowiskach odpadów. Natomiast odpady trafiające do drugiej instalacji spala się w bezpiecznych dla środowiska piecach. W wyniku tego spalania powstaje energia elektryczna oraz ciepło wykorzystywane w domach. Pozostałości po spalaniu, takie jak popiół wywozi się na składowisko odpadów. Żużel wykorzystuje się przy budowie dróg.

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gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce sodzie oczyszczonej kisielu

Gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce, sodzie oczyszczonej, kisielu?

Infor.pl

Gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce?

Opakowania po galaretce zwykle również łączy folię z papierem, a więc powinno trafić od odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po sodzie oczyszczonej?

Opakowanie po sodzie oczyszczonej ma w sobie laminat, a więc powinno trafić do czarnego worka na śmieci (zmieszane).

Gdzie wyrzucić papier po maśle?

Jak czytamy na stronie Warszawy, tłusty, brudny papier, również woskowany czy z alufolią należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Do właściwej segregacji nadaje się tylko czysty i suchy papier.

Gdzie wyrzucić opakowanie po cukrze wanilinowym i proszku do pieczenia?

To zwykle opakowania łączące papier z folią, dlatego podobnie jak torebki po przyprawach powinny trafić do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po kawie mielonej?

Zależy z czego jest wykonane. Można spotkać opakowania po kawie aluminiowe, plastikowe, szklane i papierowe. Aluminium i plastik trafia do żółtego worka na odpady, szklane oczywiście do zielonego (bez pokrywki, jeśli jest z innego materiału), a papierowe do niebieskiego worka. Należy upewnić się, że opakowanie wyglądające na papierowe rzeczywiście w całości takie jest. Warto zwrócić uwagę na wnętrze - czy jest folia lub aluminium.

Gdzie wyrzucić opakowanie po jogurcie?

Jogurty zwykle kupujemy w plastikowych kubeczkach, które powinny trafić do żółtego pojemnika na odpady czyli metal i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić opakowanie po chipsach?

Torebki po chipsach wykonane są zazwyczaj z folii połączonej z aluminium (srebrne wnętrze) - takie opakowanie wyrzuca się do żółtego kosza na śmieci (metale i tworzywa sztuczne).

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach typu Kamis, Prymat?

Mimo że wyglądają na torebki wykonane z papieru, są to opakowania wielomateriałowe, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po mące?

Opakowanie po mące zwykle zrobione jest z papieru i wyrzucamy je do niebieskiego pojemnika na papier. Jeśli posiada plastikowe elementy, które można odczepić, np. foliowe okienko, plastik ląduje w żółtym pojemniku na odpady, a reszta opakowania do papieru. Gdy oddzielenie części plastikowych jest niemożliwe, opakowanie po mące powinno trafić do śmieci zmieszanych (czarny worek).

Czy opakowanie po przyprawach lub galaretce można wyrzucić do plastiku?

Jeśli wykonane jest w całości z tworzywa sztucznego, tak. Takie opakowania często spotykane są w przypadku galaretek.

Gdzie wyrzucić przeterminowane przyprawy?

Jeśli przeterminowane przyprawy wyrzucasz razem z opakowaniem, powinny trafić do śmieci zmieszanych. Gdy opróżniasz opakowanie, przyprawy niezawierające żadnych dodatków typu sól czy konserwanty można wyrzucić do bioodpadów, a opakowania segregujemy zgodnie z materiałem wykonania (szklany słoik do zielonego pojemnika, plastikowa torebka to żółtego itd.).

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Źródło: INFOR
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