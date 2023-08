Nie możesz dostać się do urzędu, bo nie ma podjazdu? Złóż wniosek o zapewnienie dostępności!

Brak dostępności. Co w sytuacji, gdy urząd czy szpital nie jest przystosowany do wjazdu wózków inwalidzkich albo w szkole nie ma tłumacza języka migowego? Można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Jak to zrobić?