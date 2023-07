Dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu osobowego - od 1 sierpnia 2023 r. nowe wnioski i nowe zasady, 3 nowe oświadczenia

Od 1 sierpnia 2023 r. zmieniają się zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Tego dnia rozpoczyna się druga tura naboru wniosków w tym Programie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyjaśnia co się zmienia i przestrzega, że nie ma możliwości wykorzystania wniosków z pierwszej tury naboru.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością - zmiany od 1 sierpnia 2023 r.

W dniu 17 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmieniła program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, oraz wprowadziła nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.



PFRON wymienia najważniejsze zmiany:

Druga tura naboru wniosków - kiedy

Druga tura naboru rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 10:00 i potrwa do 31 sierpnia do godz. 23:59.

3 nowe oświadczenia we wniosku

Wprowadzone zmiany w programie wpływają na kształt wniosku o dofinansowanie, co skutkuje dodaniem trzech dodatkowych oświadczeń (które będą składane w systemie informatycznym SOW) o treści następującej:



a. Oświadczam, że nie jestem umieszczona/umieszczony w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich. [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku]



b. Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nie przebywałam/przebywałem na urlopie bezpłatnym lub prowadzę działalność gospodarczą, co najmniej przez sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nie zawieszałam/zawieszałem działalności gospodarczej. [Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej]

c. Oświadczam, że liczba osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: (oświadczający wstawia tu cyfrę od 2 do 5) [Oświadczenie opcjonalne - złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku; Oświadczenia nie składają osoby, w których gospodarstwie domowym nie ma innych osób spełniających warunki udziału w programie. Oświadczenie może być złożone przez osoby, w których gospodarstwach domowych są inne osoby spełniające warunki udziału w programie. Złożenie oświadczenia skutkuje koniecznością dostosowania samochodu umożliwiającego jednoczesną podróż liczbie osób wskazanych w tym oświadczeniu.]

Lista rankingowa i kryteria punktowe

Po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów;

Kryteria punktowe są następujące:



- osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia - 1 punkt;

- osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia - 1 punkt;

- we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania - 1 punkt;

- 1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Ważne W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.



Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Wnioski można składać tylko elektronicznie w SOW

PFRON przypomina, że składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: https://sow.pfron.org.pl/ przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW.

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do programu, przy czym wnioski nierozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej lub, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej turze mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Ważne PFRON informuje, że konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW; nie ma możliwości wykorzystania wniosków z pierwszej tury naboru.

Co we wniosku?

Wniosek o dofinansowanie obejmuje między innymi:

Wybór rodzaju dofinansowania – przedmiot pomocy: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy, albo dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera; Wskazanie przewidywanej ceny brutto zakupu dostosowanego samochodu osobowego; Odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; Odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu - wzór zaświadczenia lekarskiego ; Zaświadczenia lekarskie wydane do wniosków o dofinansowanie z pierwszej tury naboru, tj. wystawione od 7 lutego 2023 r., zachowują ważność w turze naboru rozpoczynającej się w dniu 1 sierpnia 2023 r. Odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim; Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią OŚWIADCZENIA do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń:

Oświadczenie wnioskodawcy lub opiekuna prawnego wnioskodawcy, że nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku. [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku]; Oświadczenie, że wnioskodawca że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz będzie go używał zgodnie z celem programu [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku]; Oświadczenie wnioskodawcy, że osoba niepełnosprawna nie została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich. [Złożenie oświadczenia konieczne w celu złożenia wniosku]; Oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy beneficjentów powyżej 65 roku życia, czynnych zawodowo. [Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej]; Oświadczenie o liczbie osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym. [Oświadczenie opcjonalne - złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku; Oświadczenia nie składają osoby, w których gospodarstwie domowym nie ma innych osób spełniających warunki udziału w programie. Oświadczenie może być złożone przez osoby, w których gospodarstwach domowych są inne osoby spełniające warunki udziału w programie. Złożenie oświadczenia skutkuje koniecznością dostosowania samochodu umożliwiającego jednoczesną podróż liczbie osób wskazanych w tym oświadczeniu].

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych