Biblioteka to miejsce spotkań – nowa akcja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

„Biblioteka to miejsce spotkań ludzi, idei, myśli, doświadczeń i szeroko pojętej kultury”. MKiDN zaprezentowano trzy nowe animacje promujące biblioteki publiczne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

„Biblioteka to miejsce spotkań – ludzi, idei, myśli, doświadczeń, szeroko pojętej kultury. Sprawdź, jak wiele możesz zrobić w swojej lokalnej bibliotece”. To hasło nowego cyklu animacji, które zostały zrealizowane w ramach NPRCz 2.0” – podało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czym jest biblioteka

„To dużo więcej niż tylko papierowe książki. Znajdziesz tam filmy, winyle, konsole i planszówki. Skorzystasz z darmowego Wi-Fi, spotkasz ciekawych ludzi i poznasz szeroko pojętą kulturę” – informuje pierwszy ze spotów „Biblioteka – dużo więcej niż tylko książki”.

Druga animacja „Biblioteka – przestrzeń inspirujących spotkań” akcentuje integracyjną rolę bibliotek w życiu lokalnej społeczności.

Trzeci z filmów „Biblioteka – nowoczesne centrum kultury” promuje biblioteki jako miejsca, w których można obejrzeć film, spektakl lub wziąć udział w zajęciach edukacyjno-kulturalnych.

„Filmy w przystępny sposób pokazują, że współczesne biblioteki oprócz książek mają dla czytelników wiele innych atrakcyjnych propozycji spędzania czasu, w tym wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, integrujących lokalne społeczności” – informuje MKIDN.

Co to jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów MKiDN.

Głównym celem NPRCz 2.0 jest rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych. Współtworzą go cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są to: poprawa oferty bibliotek publicznych, inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych, zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz rozwijanie funkcjonalności bibliotek jako instytucji działających na rzecz integracji społecznej oraz promocja NPRCz 2.0.

Operatorami NPRCz 2.0 są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury.(PAP)

