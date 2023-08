Jak ustalić datę utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności po 6 sierpnia 2023 r.? Co z nowym orzeczeniem?

Orzeczenia o niepełnosprawności i karty parkingowych osób niepełnosprawnych zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r., 30 września 2024 r. Chodzi o dokumenty, który powinny wygasnąć w okresie pandemii. Ich ważność była automatycznie przedłużana w tamtym okresie.

Od 6 sierpnia 2023 r. wprowadzono do przepisów "sztywne" daty utraty ich ważności. Istnieje oczywiście możliwość wcześniejszego wystąpienia o nowe orzeczenie.

Do kiedy obowiązują orzeczenia o niepełnosprawności?

Orzeczenia o niepełnosprawności, które były przez ostatnie 3 lata automatyczne przedłużane, mają obecnie ustawowy termin ważności:

1) do 31 grudnia 2023 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się do 31 grudnia 2020 r. (pierwszy roku pandemii).

2) do 31 marca 2024 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (drugi rok pandemii),

3) do 30 września 2024 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (chodzi o okres przed 6 sierpnia 2023 r., czyli dzień wejścia nowych przepisów w życie).

Terminy te wprowadza art. 23 USTAWY z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Jeżeli jednak przed 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r., 30 września 2024 r. osoba niepełnosprawna uzyska nowe orzeczenie, to poprzednie automatycznie traci ważność.

Wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności a utrata ważności poprzedniego

Jak ustalić datę utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności po 6 sierpnia 2023 r. w przypadku wydania nowego orzeczenia? Musimy odróżniać nowe orzeczenie ostateczne (prawomocne) od nieprawomocnego.

Przykład

Andrzej Nowak posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 2020 r. Pierwotna jego ważność, to 25 lutego 2021 r. W okresie pandemii orzeczenie było automatycznie przedłużane. Na podstawie ustawy z 9 marca 2023 r. "z automatu" straci ważność 31 marca 2024 r. Andrzej Nowak postanowił zdobyć nowe orzeczenie nie czekając na wygaśnięcie poprzedniego. Powiatowy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydał nowe orzeczenie, które uprawomocniło się w październiku 2023 r. W tym samym czasie straciło moc poprzednie orzeczenie wydane jeszcze przed 2020 r.

Przyjrzyjmy się jednak sytuacji, gdy Pan Andrzej odwołał się od orzeczenia z października 2023 r. wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Przykład

Pan Andrzej odwołał się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Także tu orzeczenie nie zadowoliło Pana Andrzeja. Dlatego skierował skargę sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd wydał prawomocny wyrok w lipcu 2024 r. W międzyczasie - zgodnie z zapisami ustawy z 9 marca - wygasło orzeczenie o niepełnosprawności sprzed 2020 r. Nastąpiło to 31 marca 2024 r.

WAŻNE! W zależności od indywidualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej warto uwzględnić czas na uzyskanie nowego orzeczenia. I zadbać o to odpowiednio wcześniej.