Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych tracą ważność w trzech terminach w 2023 r. i 2024 r. Sprawdź swoją kartę

Sprawdź, czy i kiedy Twoja karta parkingowa straci ważność.

Karty parkingowych dla osób niepełnosprawnych zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r., 30 września 2024. Chodzi o karty, który powinny wygasnąć w okresie pandemii. Ich ważność była automatycznie przedłużana w tamtym okresie.

Orzeczenia o niepełnosprawności mają od 6 sierpnia ustawowy termin ważności. Te same zasady dotyczą kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do kiedy obowiązują orzeczenia o niepełnosprawności?

Orzeczenia o niepełnosprawności, które były przez ostatnie 3 lata automatyczne przedłużane, mają obecnie ustawowy termin ważności:



1) do 31 grudnia 2023 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się do 31 grudnia 2020 r. (pierwszy roku pandemii).

2) do 31 marca 2024 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (drugi rok pandemii),

3) do 30 września 2024 r. – gdy ich pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (chodzi o okres przed 6 sierpnia 2023 r., czyli dzień wejścia nowych przepisów w życie).

Są jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Terminy te wprowadza art. 23 USTAWY z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Do kiedy są ważne karty parkingowe osób niepełnosprawnych?

Rozstrzyga o tym art. 24 ww. ustawy.

Przepis stanowi:

Art. 24. [Ważność kart parkingowych]