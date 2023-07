Wyniki egzaminu maturalnego w 2023 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2023 r. Maturę zdało 84,4 proc. wszystkich absolwentów. Jak poszedł egzamin maturalny 2023 r.?

Ilu absolwentów przystąpiło do matury w 2023

19. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.)

1. edycja egzaminu maturalnego w „Formule 2023” dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego

8. edycja egzaminu maturalnego w „Formule 2015” dla absolwentów 4-letniego technikum oraz absolwentów innych typów szkół z lat 2005-2022

Do egzaminu przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113 absolwentów – obywateli Ukrainy. Aby zdać egzamin maturalny, z poszczególnych przedmiotów uczniowie musieli uzyskać:

Część pisemna – przedmioty obowiązkowe

język polski (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

matematyka (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – bez progu zaliczenia

język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

Część pisemna – przedmioty dodatkowe

od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia

Część ustna – przedmioty obowiązkowe

język polski (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.

język obcy nowożytny (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.

język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z lat 2022 i 2023), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki matury 2023 r.

Odsetek sukcesów – wszyscy absolwenci 2023

84,4 proc. – matura zdana

11,3 proc. – prawo do poprawki

4,3 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów – Formuła 2023

91,1 proc. – matura zdana

6,4 proc. – prawo do poprawki

2,5 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów - Formuła 2015

74,6 proc. – matura zdana

18,4 proc. – prawo do poprawki

7,0 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część pisemna

Język polski

ogółem – 97 proc.

Formuła 2023 – 98 proc.

Formuła 2015 – 95 proc.

Matematyka

ogółem – 88 proc.

Formuła 2023 – 94 proc.

Formuła 2015 – 80 proc.

Język angielski

ogółem – 97 proc.

Formuła 2023 – 98 proc.

Formuła 2015 – 95 proc.

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część ustna

Język polski – Formuła 2023

średni wynik – 73 proc.

odsetek sukcesów – 99,5proc.

Język polski – Formuła 2015

średni wynik – 60 proc.

odsetek sukcesów – 98,6 proc.

Języki obce – Formuła 2023

średni wynik – 82 proc.

odsetek sukcesów – 99,1 proc.

Języki obce – Formuła 2015

średni wynik – 67 proc.

odsetek sukcesów – 96,4 proc.

Przedmioty obowiązkowe – średnie wyniki

Język polski

Formuła 2023 – 66 proc.

Formuła 2015 – 57. proc.

Matematyka

Formuła 2023 – 71 proc.

Formuła 2015 – 51 proc.

Język angielski

Formuła 2023 – 85 proc.

Formuła 2015 – 73 proc.

Matura 2023 r.: arkusze egzaminacyjne

Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie głównym (w maju 2023 r.) przygotowano:

624 różnego rodzaju arkusze (egzaminy z 24 przedmiotów w dwóch formułach)

127 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki w dwóch formułach).

W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z czerwca 2022 r. (Formuła 2023) lub z sierpnia 2022 r. (Formuła 2015).

W arkuszach z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania w porównaniu do arkuszy z lat ubiegłych (w Formule 2015) lub w porównaniu do zapowiedzi w Informatorach (w Formule 2023), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak określony w rozporządzeniu.

Zdający rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach otwartych maturzysta samodzielnie formułuje odpowiedź, np. przedstawia własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, kolejne kroki rozwiązania, wnioski; buduje zdania bądź ich fragmenty.

W zadaniach otwartych nie ma „klucza”, w który trzeba się „wstrzelić”, aby uzyskać punkty. Nie ma „jedynej” poprawnej odpowiedzi. Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę punktów.

Olimpijczycy

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik, 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.:

268 osób – historia

190 osób – język polski

141 osób – filozofia

84 osoby – wiedza o społeczeństwie

78 osób – geografia

76 osób – matematyka

67 osób – język angielski

64 osoby – biologia.

Najlepsi maturzyści

2 555 osób ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów

6 819 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów.

294 osoby ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 8 września 2023 r.