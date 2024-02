Min. K. Kotula: Rusza Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+, który objęłam swoim matronatem!

W dniu 5 lutego 2024 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się inauguracja 4. ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Uczniowie mogą oceniać swe szkoły na stronie Maparownosci.pl. Ministra ds. Równości Katarzyna Kotula w czasie tego wydarzenia zapewniła, że będzie wspierać inicjatywy na rzecz szkoły otwartej i równościowej. A na platformie społecznościowej X ministra Kotula wskazała, że badania pokazują jasno: ¼ młodzieży LGBT ma silne objawy depresji, ¾ młodych osób LGBT ma często myśli samobójcze, ponad 74% nastolatków LGBT czuje osamotnienie.

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ 2024 pod matronatem ministry ds. Równości

Na platformie społecznościowej X ministra Kotula napisała tego samego dnia:

"Rusza Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+, który objęłam swoim matronatem! W tym roku pod hasłem “Szkoła zaufania”, bo polskie szkoły muszą być bezpieczne, przyjazne i pełne równości, wzajemnego zaufania Badania pokazują jasno: ¼ młodzieży LGBT ma silne objawy depresji, ¾ młodych osób LGBT ma często myśli samobójcze, ponad 74% nastolatków LGBT czuje osamotnienie Młode osoby chcą też skutecznego reagowania na dyskryminację i oczekują działań równościowych przede wszystkim od szkół i uczelni. Celem Rankingu jest wzmocnienie głosu uczniów i uczennic, ale także promocja dobrych praktyk dla szkół. Młode osoby mogą wziąć udział w badaniu i odpowiedzieć na pytania o to, jakie jest podejście społeczności szkolnej do osób LGBT, czy pojawia się dyskryminacja, czy organizowane są warsztaty antyprzemocowe, czy nauczyciele i nauczycielki wspierają mniejszości. Gorąco zachęcam do udziału! Niech polskie szkoły będą pełne zaufania, równości i poszanowania godności ludzkiej. Bądźmy dla młodych osób jak ta tarcza, chrońmy młodzież przed dyskryminacją i przemocą."

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa z udziałem Katarzyny Kotuli i organizatorów 4. ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+.



Kotula powiedziała, że obejmuje patronatem tę akcję i podkreśliła, że chce zrobić wszystko, by młodzież czuła się w polskiej szkole bezpieczna. "Szczególnie młodzież LGBT, która doświadczyła przez ostatnie osiem lat dyskryminacji, języka nienawiści i przemocy" – wskazała ministra.



"Widzimy was, słyszymy wasze postulaty i będziemy was wspierać w inicjatywnie na rzecz szkoły otwartej, równościowej. Szkoły, która ceni różnorodność i która buduje relacje – pomiędzy uczniami, uczniami i nauczycielami – na zaufaniu" – powiedziała do młodych. Dodała, że temu służy 4. edycja rankingu.



Pomysłodawca Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ Dominik Kuc ogłosił, że 4. ogólnopolska edycja rankingu będzie odbywać się pod patronatem ministry ds. równości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i rzeczniczki praw dziecka. "Jest to pierwszy projekt na rzecz społeczności LGBTQ+, który uzyskał ogromne wsparcie ze strony instytucji państwowych" – powiedział.

Dodał, że tegoroczna edycja będzie odbywać się pod hasłem "Szkoła zaufania", bo – jak mówił – tego w ostatnich latach w polskiej szkole brakowało najbardziej. Podkreślił, że jest to projekt oddolny. Od poniedziałku uczniowie mogą oceniać swoje własne szkoły na stronie Maparownosci.pl.

Głosowanie do 12 kwietnia 2024 r.

Organizatorka tegorocznej edycji rankingu Gabriela Gładyszewska dodała, że 12 kwietnia jest ostatnim dniem głosowania. W końcu kwietnia 10 najlepiej ocenianych szkół otrzyma tarczę z hasłem "Szkoła zaufania".



W trakcie badania uczniowie będą odpowiadać m.in. na to, jakie jest podejście społeczności szkolnej do osób LGBTQ+, czy mają wsparcie w chociaż jednej osobie dorosłej z grona pedagogicznego, czy w szkole organizowane są warsztaty antyprzemocowe.



Współorganizator rankingu Mateusz Trzaska dodał, że dzięki rankingowi uczniowie mogą pójść do szkoły, w której otwartość i tolerancja stoją na pierwszym miejscu. (PAP)



Autorki: Iga Leszczyńska, Paulina Kurek

