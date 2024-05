Obawy się potwierdziły. Polska najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Niechlubny ranking

Wtorek jest dniem, w którym ponad 226 tysięcy uczniów ósmych klas szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu pisemnego z języka polskiego. To trzydniowy maraton, w którym każdego dnia uczniowie zdają egzamin z innego przedmiotu. Warto zwrócić uwagę na obecność 11,6 tysiąca uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik, zapewnia, że wszystko przebiega spokojnie i zgodnie z planem.