Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych odbywa się zwykle na przełomie lutego i marca. Kiedy jest rekrutacja w 2024 roku w poszczególnych miastach? Kiedy dokładnie rozpoczyna się i kończy rekrutacja w Warszawie?

Rekrutacja przedszkola i szkoły podstawowe 2024 – mazowieckie

Terminy postępowania rekrutacyjnego w danych gminach określają zarządzenia organów prowadzących dane placówki, np. wójt gminy, prezydent miasta. Zarządzenia te wydawane są w styczniu każdego roku. W załącznikach do zarządzeń podawane są konkretne daty rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Kiedy przeprowadza się rekrutacje w województwie mazowieckim? Podajemy daty rekrutacji dla Warszawy, Piaseczna, Płocka, Siedlec i Radomia.

Rekrutacja w przedszkolach:

Warszawa – 5.03-20.03.2024

Piaseczno – 19.02.-15.03.2024

Płock – 4.03.-15.03.2024

Siedlce – 1.03.-15.03.2024

Radom – 2-12.04.2024

Rekrutacja w szkołach podstawowych:

Warszawa – 27.02-4.03.2024

Piaseczno – 26.02.-15.03.2024

Płock – 1.02-8.03.2024

Siedlce – 1.03-15.03.2024

Radom – 29.02-8.03.2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Kraków

Rekrutacja do przedszkoli w Krakowie – 1-29 marca 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Krakowie - 1-29 marca 2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Wrocław

Rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu – 20-26 marca 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych we Wrocławiu – 14-20 lutego 2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Łódź

Rekrutacja do przedszkoli w Łodzi – 2-17 kwietnia 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Łodzi – 6-31 maja 2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Poznań

Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu – 14-27 marca 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Poznaniu– 8-24 kwietnia 2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Gdańsk

Rekrutacja do przedszkoli w Gdańsku – 1-15 marca 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Gdańsku – 1-15 marca 2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Szczecin

Rekrutacja do przedszkoli w Szczecinie – 4-22 marca 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Szczecinie– 4-20 marca 2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Bydgoszcz

Rekrutacja do przedszkoli w Bydgoszczy – 18 marca-4 kwietnia 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Bydgoszczy – 26 lutego–8 marca 2024

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2024 - Białystok

Rekrutacja do przedszkoli w Białymstoku – 27 lutego-8 marca 2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Białymstoku– 26 lutego–8 marca 2024

Rekrutacja do przedszkoli 2024 – Warszawa

Rekrutacja startuje i kończy się o określonej godzinie. Wyznacza się harmonogram postępowania rekrutacyjnego z podaniem daty przyjmowania wniosków, publikacji dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, postępowania uzupełniającego oraz procedury odwoławczej. Dla przykładu w Warszawie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się dnia 5 marca 2024 roku od godz. 13:00, a kończy 20 marca 2024 roku o godz. 20:00. Postępowanie odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. W tym samym terminie w Warszawie odbywa się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Źródło: www.rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w 2024 roku

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe przyjęcie do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej następuje po przejściu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice składają w określonych dla poszczególnych gmin terminach zgłoszenia (dziecko z obwodu szkoły) lub wnioski o przyjęcie dziecka (dziecko spoza obwodu szkoły). Następnie o przyjęciu danego dziecka do publicznej placówki decyduje jej dyrektor.

W świetle art. 154 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową.

Organ ten do końca stycznia podaje także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do przedszkola, oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Natomiast do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie obwodu danej szkoły.