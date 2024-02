Rekrutacja do przedszkola 2024 – kryteria ustawowe

Rekrutacja do przedszkola publicznego w 2024 roku - jakie są kryteria ustawowe? Ile wynosi kryterium dochodowe? Jak obliczyć dochód na członka rodziny?

Rekrutacja do przedszkola – kryteria etap pierwszy

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko zostało przyjęte do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego)? Otóż przyjmuje się dzieci, które mieszkają na terenie danej gminy (art. 131 ust. 1 Prawo oświatowe). Gdy jest więcej dzieci zamieszkałych na terenie gminy i wnioskujących do placówki niż wolnych miejsc w pierwszym etapie rekrutacji, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria (wszystkie o jednakowej wartości):

wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie; objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Rekrutacja do przedszkola – kryteria etap drugi

Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego placówka posiada jeszcze wolne miejsca, w drugim etapie bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący placówkę. Przy ich określaniu uwzględnia się zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny (szczególnie gdy rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi) oraz lokalnych potrzeb społecznych. Dodatkowo organ ten podaje dokumenty, jakich wymaga do potwierdzenia wspomnianych kryteriów.

W drugim etapie rekrutacji do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej publicznej placówka może ustalić maksymalnie 6 kryteriów (kryteria z pierwszego etapu oraz kryterium dochodowe). Każdemu z kryteriów przyznaje się określoną liczbę punktów, przy czym kryteria mogą mieć różną wartość.

Rekrutacja do przedszkola 2024 – kryterium dochodowe

W trakcie drugiego etapu rekrutacji jednym z kryteriów może być kryterium dochodowe. Ustala się limit dochodowy. Dochód liczy się na osobę w rodzinie dziecka. Kryterium to ustala się w stosunku procentowym do kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zwykle jest to 100% kwoty stanowiącej kryterium dochodowe przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. W 2024 roku zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 674,00 zł netto.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę może być równy 764,00 zł netto. Jest to kwota limitująca dochód na członka rodziny, do której przysługuje zasiłek rodzinny. Aby kryterium to zostało spełnione, wymaga się potwierdzenia wysokości dochodu w oświadczeniu rodzica dziecka.

Kryterium dochodowe określane w rekrutacji do przedszkola dotyczy dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku osiągania przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się je o:

koszty uzyskania przychodu,

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz

składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak obliczyć dochód na członka rodziny?

Obliczając dochód na członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

Dochody członków rodziny z wybranych 3 miesięcy sumuje się, a następnie dzieli na 3. Otrzymany wynik dzieli się na liczbę członków rodziny. W ten sposób otrzymujemy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Rekrutacja do przedszkola spoza gminy zamieszkania dziecka

Dopiero po tych dwóch etapach, jeśli są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu, brane są pod uwagę dzieci spoza gminy. Jeśli jest więcej kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy, placówka przeprowadza kolejne postępowanie rekrutacyjne na zasadach opisanych powyżej (2 etapy i kryteria jak dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy).

Ważne Wszystkie wyżej opisane zasady rekrutacji stosuje się odpowiednio do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.