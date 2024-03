Min. B. Nowacka: przyszłością dla Polski jest Unia Europejska; zachęcamy do organizowania Szkolnych Klubów Europejskich

Polska młodzież powinna mieć możliwość porozmawiania o przyszłości. A tą przyszłością dla Polski jest Unia Europejska. Dlatego zachęcamy bardzo do aktywizacji w ramach Szkolnych Klubów Europejskich – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka na konferencji prasowej w dniu 13 marca 2024 r. MEiN wyśle do szkół listy zachęcające do tworzenia tych klubów.

Szkolne Kluby Europejskie

Na konferencji prasowej szefowa MEN razem z ministrem ds. Unii Europejskiej Adamem Szłapką zachęcali szkoły, nauczycieli i uczniów do zgłaszania się do Szkolnych Klubów Europejskich.



Minister edukacji podkreśliła, że jest to świetne miejsce dialogu, a na temat Unii Europejskiej tworzą się stereotypy i fake newsy. "Jeżeli szkoła jest miejscem, w którym uczyć mamy też odporności młodzieży na fake newsy, to też jest miejscem na dobrą debatę, na szukanie argumentów, na zrozumienie tej strony często inaczej myślącej, mającej wątpliwości" – powiedziała Nowacka.



Dodała, że polska młodzież powinna mieć możliwość porozmawiania o przyszłości. "A tą przyszłością dla Polski jest Unia Europejska. Dlatego zachęcamy bardzo do aktywizacji w ramach klubów europejskich" – podkreśliła minister edukacji.



"Jesteśmy zdeterminowani, żeby prawdziwe wartości, które kształtowały Polskę jako silny kraj w Unii Europejskiej, dzisiaj współdzieliły też z nami młode osoby" - powiedziała. "Szkoła jest właśnie tym miejscem, gdzie rzetelna debata, rozmowa o przyszłości powinna być kształtowana. Stąd nasza inicjatywa, nasz gorący apel i nadzieja, że dobra debata o Unii Europejskiej zawita do polskich szkół" - dodała.

1 maja 2024 r. 20. rocznica wejścia Polski do UE

Minister ds. UE Adam Szłapka przypomniał, że 1 maja będziemy obchodzić 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ocenił, że dołączenie do struktur europejskich i świata zachodniego było marzeniem pokoleń Polaków.



Przypomniał, że Szkolne i Uniwersyteckie Kluby Europejskie powstały ponad 20 lat temu i miały umożliwić zdobywanie i utrwalanie wiedzy o Europie, Unii Europejskiej i o jej instytucjach. "One miały niezwykłą rolę w informowaniu społeczeństwa, w edukowaniu, w rzetelnej rozmowie na ten temat" – podkreślił Szłapka. Jego zdaniem przyczyniły się do tego, że poparcie w Polsce dla integracji europejskiej było na bardzo wysokim poziomie.



Zauważył, że Polska odgrywa dziś zupełnie inną rolę niż 20 lat temu - jesteśmy ważnym partnerem, który wpływa na to, jak będzie wyglądała cała Unia Europejska.



"Niezwykle ważne jest to, żebyśmy spróbowali nadać nowy impuls rozwojowy klubom europejskim, żeby one były miejscem rzetelnej dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, rzetelnej dyskusji o tym, jaką Polska powinna odgrywać rolę w UE, ale także miejscem wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną, samorządami, szkołami, instytucjami europejskimi" - zaznaczył.



Poinformował, że do szkół zostaną rozesłane listy zachęcające do tworzenia klubów europejskich. (PAP)



Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Karolina Kropiwiec

