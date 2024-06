Zmiany w maturach 2025 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało uchylenie przepisów dotyczących składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Zdaniem resortu, dwukrotne gromadzenie tych danych przez szkoły jest już nieuzasadnione. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego. Co to oznacza?

MEN proponuje rezygnację ze składania wstępnych deklaracji i wprowadzenie jednej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego do 7 lutego danego roku. To ma ujednolicić zasady dla wszystkich osób przystępujących do matury w danym roku szkolnym. Od roku szkolnego 2024/2025 absolwenci, którzy realizowali przedmiot historia i teraźniejszość, będą przystępowali do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin obejmie wyłącznie zakres rozszerzony dla tego przedmiotu, a nie jak obecnie, również zakres podstawowy. Zmiany mają uprościć procedury związane z maturą i dostosować je do aktualnych potrzeb uczniów i nauczycieli.