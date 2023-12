12 650 zł miesięcznego stypendium za złoty medal olimpijski. Od 2024 roku wyższe stypendia dla sportowców – nawet za 8 miejsce na największych imprezach

W 2024 roku będą obowiązywały wyższe kwoty stypendiów sportowych dla sportowców osiągających sukcesy na największych imprezach międzynarodowych: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy. Aktualnie obowiązujące stawki stypendiów były wprowadzone w 2012 r. i 2017 r. nie były dotąd zmieniane.

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej za sukcesy w imprezach międzynarodowych

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity z 28 września 2023 r. - Dz.U. z 2023 r., poz. 2048) minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym na okres do 24 miesięcy.



Stypendium to może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.



Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo przyznać, wstrzymać lub pozbawić stypendium sportowego z własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku sportowego.



Aktualnie podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 2300 zł, a wysokość stypendium nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty.



Zasady przyznawania tych stypendiów są określone w art. 32 – art. 32c ww. ustawy o sporcie.

Wyższe stypendia dla sportowców za sukcesy sportowe od 2024 roku

W dniu 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych (Dz. U. z 6 grudnia 2023 r., poz. 2648). To rozporządzenie zwiększa stawki stypendiów dla sportowców za osiągnięcia w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paralimpijskich i igrzyskach głuchych, a także w mistrzostwach świata i Europy w kategoriach wiekowych seniorów, młodzieżowców i juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych.



Nie zmieni się podstawa obliczania tych stypendiów – nadal wynosić będzie 2300 zł.



Natomiast zmienią się górne granice krotności, od których zależy wysokość ww. stypendiów sportowych.



O tych podwyżkach stypendiów mówiła Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister sportu i turystyki na konferencji prasowej 7 grudnia 2023 r.: - Chcemy zapewnić stały efekt motywujący stypendiów sportowych, dlatego ich stawki zwiększają się wraz ze wzrostem prestiżu poszczególnych imprez i poziomu rywalizacji.

Igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie, igrzyska głuchych

Za zdobycie złotego medalu igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych sportowiec kadry narodowej będzie mógł otrzymać od 2024 roku miesięczne stypendium w wysokości do 5,5-krotności podstawy (czyli do 12 650 zł).



Za 2. miejsce na tych imprezach - do 11 500 zł (do 5-krotności podstawy).

Za 3. miejsce na tych imprezach – do 10 350 zł (do 4,5-krotności podstawy).

Za 4. miejsce na tych imprezach – do 8 050 zł (do 3,5-krotności podstawy).

Za 5. miejsce na tych imprezach – do 6 900 zł (do 3-krotności podstawy).

Za 6. miejsce na tych imprezach – do 6 440 zł (do 2,8-krotności podstawy).

Za 7. miejsce na tych imprezach – do 5 750 zł (do 2,5-krotności podstawy).

Za 8. miejsce na tych imprezach – do 4 600 zł (do 2-krotności podstawy).

Za samą kwalifikację olimpijską, paralimpijską lub kwalifikację do igrzysk głuchych będzie można przyznać stypendium:

a) przy kwalifikacji imiennej - do wysokości 1,80-krotności podstawy (czyli do 4 140 zł),

b) przy kwalifikacji dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikację, w kwocie do wysokości 1,00-krotności podstawy (czyli do 2 300 zł),

Mistrzostwa świata seniorów

Za zdobycie złotego medalu mistrzostw świata seniorów sportowiec kadry narodowej będzie mógł otrzymać od 2024 roku miesięczne stypendium w wysokości do 4-krotności podstawy (czyli do 9 200 zł).

Za 2. miejsce na tych imprezach - do 8 280 zł (do 3,6-krotności podstawy).

Za 3. miejsce na tych imprezach – do 7 360 zł (do 3,2-krotności podstawy).

Za 4. miejsce na tych imprezach – do 5 980 zł (do 2,6-krotności podstawy).

Za 5. miejsce na tych imprezach – do 5 520 zł (do 2,4-krotności podstawy).

Za 6. miejsce na tych imprezach – do 5 060 zł (do 2,2-krotności podstawy).

Za 7. miejsce na tych imprezach – do 4 600 zł (do 2-krotności podstawy).

Za 8. miejsce na tych imprezach – do 4 140 zł (do 1,8-krotności podstawy).

Mistrzostwa Europy seniorów

Za zdobycie złotego medalu mistrzostw Europy seniorów sportowiec kadry narodowej będzie mógł otrzymać od 2024 roku miesięczne stypendium w wysokości do 2,5-krotności podstawy (czyli do 5 750 zł).

Za 2. miejsce na tych imprezach - do 5 060 zł (do 2,2-krotności podstawy).

Za 3. miejsce na tych imprezach – do 4 600 zł (do 2-krotności podstawy).

Za 4. miejsce na tych imprezach – do 4 140 zł (do 1,8-krotności podstawy).

Za 5. miejsce na tych imprezach – do 3 450 zł (do 1,5-krotności podstawy).

Za 6. miejsce na tych imprezach – do 2 990 zł (do 1,3-krotności podstawy).

Za 7. miejsce na tych imprezach – do 2 300 zł (do 1-krotności podstawy).

Za 8. miejsce na tych imprezach – do 1 840 zł (do 0,8-krotności podstawy).

Mistrzostwa świata i Europy młodzieżowców i juniorów

Stypendia mogą być przyznane także dla młodzieżowców i juniorów. Podstawa obliczeń stypendiów jest tu także ta sama (2300 zł).



Takie stypendium za sukcesy w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców mogą być przyznane do wysokości:



za 1 miejsce - do wysokości 1,80-krotności podstawy,

za 2 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,

za 3 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,

za 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy.



Stypendium za sukcesy w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców mogą być przyznane do wysokości:

za 1 miejsce - do wysokości 1,30-krotności podstawy,

za 2 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

za 3 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

za 4, 5 lub 6 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy.



Stypendium za sukcesy w mistrzostwach świata w kategorii juniorów mogą być przyznane do wysokości:

za 1 miejsce - do wysokości 1,40-krotności podstawy,

za 2 miejsce - do wysokości 1,20-krotności podstawy,

za 3 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy.



Stypendium za sukcesy w mistrzostwach Europy w kategorii juniorów mogą być przyznane do wysokości:

za 1 miejsce - do wysokości 1,00-krotności podstawy,

za 2 miejsce - do wysokości 0,80-krotności podstawy,

za 3 miejsce - do wysokości 0,60-krotności podstawy.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych (Dz. U. z 6 grudnia 2023 r., poz. 2648).