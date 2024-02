Ferie 2024. Jesteś w górach? O tym musisz pamiętać

W tym tygodniu ferie zimowe kończy 5 województw. W poniedziałek 12 lutego zaczyna się ostatnia tura zimowego wypoczynku i potrwa do 25 lutego. MSWiA apeluje do osób przebywających w górach o przestrzeganie lawinowego ABC.

Jak się przygotować do wyjścia w góry zimą?

Trwające ferie zimowe to znacznie zwiększona liczba turystów w miejscowościach wypoczynkowych. A ponieważ ostrożności nigdy za wiele, a turyści nie zawsze są dobrze przygotowani do wyjścia na szlak (nie tylko zimą), warto przypomnieć sobie, na co powinno się szczególnie uważać, wybierając się w góry.

Każde planowanie wyjścia w góry powinno się rozpocząć od sprawdzenia pogody. Najlepsza będzie prognoza godzinowa z uwzględnieniem nie tylko temperatury, ale również takich parametrów jak: opady, ciśnienie, wiatr, zachmurzenie. Warto również wiedzieć, że pomimo ustalenia sytuacji meteorologicznej na najbliższe godziny, trzeba wziąć pod uwagę potencjalne zmiany pogody, w górach to częste, i być na nie przygotowanym. Konieczne jest także sprawdzenie aktualnie obowiązującego stopnia zagrożenia lawinowego. Informacje dla poszczególnych pasm górskich publikuje GOPR. Dostępne też są w schroniskach i w punktach informacyjnych przy wejściach na szlaki.

O rozsądek w górach zimą zaapelowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Nie wychodź w wyższe partie gór, jeśli nie masz doświadczenia w poruszaniu się zimą po górskim terenie, nie umiesz oceniać ryzyka wystąpienia lawiny i nie posiadasz specjalistycznego sprzętu (tzw. lawinowego ABC) oraz odpowiedniego przygotowania do posługiwania się nim.

Lawinowe ABC

Aby poruszać się po górach zimą należy pamiętać o kilku zasadach:

ocenić ryzyko wystąpienia lawiny,

mieć przy sobie odpowiedni sprzęt (detektor lawinowy, łopatę i sondę lawinową),

być odpowiednio przygotowanym,

poinformować o wycieczkowych planach bliskich albo obsługę schroniska,

mieć przy sobie naładowany telefon z numerami do GOPR lub TOPR.

Skala służąca do oznaczenia prawdopodobieństwa zejścia lawiny w górach jest pięciostopniowa.

I stopień (niski) - stabilna i dobrze związana pokrywa śnieżna. Lawinę może wywołać bardzo duży nacisk lub obciążenie. Mogą samoistnie występować małe lawiny. Warunki bezpieczne, należy uważać na stromych stokach.

II stopień (umiarkowany) - poruszanie się wymaga doświadczenia i oceny umiejętności. Na stromych stokach możliwe wywołanie lawiny przy dużym obciążeniu.

III stopień (znaczny) - umiarkowanie lub słabo związana pokrywa śnieżna. Należy unikać stromych stoków, lawinę może wywołać nawet małe obciążenie (pojedynczy człowiek).

IV stopień (wysoki) - zaleca się zaniechania wyjść w tereny wysokogórskie. Duże lawiny mogą występować samoistnie.

V stopień (bardzo wysoki) - zaleca się zaniechania wyjść we wszystkie partie gór. Lawiny mogą występować samoistnie nawet na umiarkowanie nachylonych stokach.

- Gdy nie wiesz, czy trasa jest zagrożona zejściem lawiny, zapytaj ratownika górskiego - radzi MSWiA.

