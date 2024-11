Znów rekord odprawionych pasażerów z lotniska Chopina. Dokąd latamy najczęściej?

W ciągu 10 miesięcy Lotnisko Chopina odprawiło ponad 18 mln pasażerów. Tylko w październiku Okęcie odprawiło blisko 1,9 mln podróżnych. Najwięcej osób podróżowało w niedzielę, 6 października – 68 tys. 883.

Coraz więcej pasażerów z lotniska Chopina

Jak przekazało lotnisko w informacji prasowej, stołeczny port odnotował w październiku wzrost liczby pasażerów, odprawiając 1 mln 897 tys. 605 osób. To liczba o prawie 200 tys. większa od zakładanych prognoz i o 14,6 proc więcej w odniesieniu rok do roku (1 mln 655 tys. 683 osób). Najwięcej osób podróżowało w niedzielę, 6 października – 68 tys. 883.

Od początku roku ze stołecznego portu skorzystało łącznie 18 mln 071 tys. 672 pasażerów.

Co trzeci pasażer lata poza Schengen

Lotnisko poinformowało, że od stycznia do października br. blisko dwie trzecie pasażerów (11 mln 720 tys. 226) wybierało rejsy wewnątrz strefy Schengen, co trzeci pasażer podróżował do lub z kraju spoza Schengen – 6 mln 351 tys. 446.

Rekordowa w 2024 roku jest liczba osób korzystających z rejsów czarterowych – 2 mln 857 tys. 894. To o ponad 800 tys. więcej niż w 2019 roku (1 mln 992 tys. 923) i o ponad 400 tys. niż w roku ubiegłym (2 mln 388 tys. 715).

W przypadku pasażerów podróżujących liniami niskokosztowymi przez pierwszych 10 miesięcy tego roku Lotnisko Chopina odprawiło 4 mln 313 tys. 827 pasażerów – o 1,5 mln więcej niż w 2019 roku i o blisko 959 tys. niż w ubiegłym roku.

Najpopularniejsze kierunki lotów

Wśród pasażerów ruchu rozkładowego najpopularniejsze były: Londyn, Paryż i Amsterdam. W ruchu czarterowym najchętniej wybierane były: Antalya, Marsa Alam i Hurghada.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. port ten obsłużył 18,5 mln podróżnych.

