Z Radomia polecisz tylko w dwóch kierunkach. Jeden wkrótce będzie zawieszony

Jedynie ponad 3 tys. pasażerów. Tylu odprawiło lotnisko w Radomiu w styczniu. To o połowę mniej niż w tym samym miesiącu 2024 roku. Polskie Porty Lotnicze przekazały, że na ten moment dostępne są dwa regularne kierunki lotów.

PPL przekazał w komunikacie: - W pierwszym miesiącu 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło 3 200 pasażerów. To spadek o prawie 51 proc. w porównaniu ze styczniem 2024 roku, kiedy to w Radomiu obsłużono 6 519 osób" – przekazał PPL.

Dokąd polecisz z Radomia?

Obecnie z lotniska w Radomiu polecieć można do w dwóch kierunkach: do Larnaki na pokładzie samolotów Wizz Air oraz do Rzymu maszynami PLL LOT. Jednak od marca węgierski przewoźnik zawiesza jedyne połączenie, jakie oferował z lotniska w Radomiu – na Cypr. Zarządzające lotniskiem Polskie Porty Lotnicze liczą na to, że loty do Larnaki wrócą jednak w sezonie wakacyjnym, kiedy zainteresowanie podróżnych jest większe.

Port w Radomiu to najmłodsze lotnisko w Polsce. Jest nastawione na obsługę ruchu niskokosztowego i czarterowego.

Rzeczniczka PPL Anna Dermont zapewniła, że trwają intensywne rozmowy z przewoźnikami i biurami podróży w celu rozszerzenia siatki połączeń o nowe regularne kierunki oraz połączenia wakacyjne. Więcej informacji na temat nowych połączeń z Radomia spółka ma przekazać na przełomie lutego i marca.

