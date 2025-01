Rekordowa liczba odprawionych pasażerów z Lotniska Chopina w 2024 r.

Lotnisko Chopina może pochwalić się kolejnym rekordem. W ubiegłym roku ze stołecznego portu skorzystało prawie 21,3 mln. W grudniu 2024 r. ruch pasażerski wzrósł o 17 proc. w ujęciu rocznym, a podróżni najczęściej latali m.in. do Londynu.

Rekordowy rok na Okęciu

Port lotniczy na Okęciu zakomunikował: - W 2024 roku Lotnisko Chopina obsłużyło rekordową liczbę 21 mln 283 tys. 973 pasażerów. Dodał, że ponad 19,6 mln osób skorzystało z tras międzynarodowych, a 1,6 mln - z krajowych. W 2023 roku ze stołecznego portu skorzystało niemal 18,5 mln pasażerów.

Lotnisko wskazało, że sierpień ubiegłego roku był najlepszym miesiącem pod względem liczby odprawionych pasażerów - było to 2,1 mln osób, a najsłabszym styczeń - 1,3 mln podróżnych. - W grudniu lotnisko obsłużyło 1 mln 610 tys. 383 pasażerów, co jest rekordowym wynikiem w historii dla tego miesiąca - zauważono. Liczba pasażerów w grudniu wzrosła o 17 proc. rok do roku.

Rekordowy sierpień

Najlepszym dniem w tamtym miesiącu był 29 grudnia, gdy z warszawskiego portu skorzystało ponad 60 tys. pasażerów. W całym roku natomiast najlepszym dniem był 2 sierpnia; tego dnia odprawiono ponad 78 tys. osób.

Rekord został pobity także w tonażu odprawianego cargo - w ub.r. wyniósł ponad 117 tys. ton i wzrósł o 13 proc. rdr.

Dokąd latamy z Lotniska Chopina?

W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków regularnych są: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Bruksela. - W czarterach dominowała Antalya, a następnie Marsa Alam, Hurghada, Sharm El Sheikh oraz Rodos - dodał port. Najczęściej wybieranymi przewoźnikami byli: PLL LOT, Wizz Air, Enter Air, Lufthansa i Ryanair.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce.