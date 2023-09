Jakie są prognozy na pierwszy tydzień jesieni?

Jesień już w kalendarzu, ale czy w prognozach pogody też? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawdzają, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach.

Ciepły i suchy początek tygodnia

W poniedziałek na południu wraz z upływem dnia będzie coraz więcej słońca. Odwrotna sytuacja będzie na północy i w centrum, gdzie zachmurzenie będzie wzrastać.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich - tam od 16 do 19 st. C.

Od wtorku do czwartku pogodnie, dużo słońca i bardzo ciepło z temperaturami nawet do 27 st. C. Chłodniej będzie tylko w rejonach górskich i na wybrzeżu, maksymalnie 23 st. C.

Przez cały czas wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr.

W weekend ochłodzenie

W piątek pogoda zacznie się zmieniać. Od północnego zachodu, wraz ze zbliżającym się chłodnym frontem atmosferycznym, zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i na północy, zachodzie oraz w centrum pojawią się przelotne opady deszczu.

Jako pierwsi ochłodzenie odczują mieszkańcy Pomorza, gdzie temperatura osiągnie maksymalnie 19-20 st. C. Na pozostałym obszarze kraju będzie jeszcze ciepło do 22-25 st. C.

Na wybrzeżu i miejscami na południu trzeba się liczyć z porywistym wiatrem.

W sobotę i w niedzielę już wyraźnie chłodniej w całym kraju. Dodatkowo w sobotę miejscami mogą wystąpić przelotne deszcze.

Temperatura maksymalna od 16 do 20 st. C, w rejonach podgórskich nieco chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.

autorka: Marta Stańczyk

mas/ apiech/

