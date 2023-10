W sobotę rekordowe temperatury, nawet 22 stopnie! Wraca ciepła jesień

Od soboty znów będzie można cieszyć się złotą polską jesienią. Rekordowe temperatury padną na południu kraju, nawet do 21-22 stopni. Taka pogoda utrzyma się w kolejnych dniach.

Na południu bardzo ciepło, na północy dużo chłodniej

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski powiedział, że w sobotę będą niesamowite różnice temperatur. "Na południu 21-22 stopnie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. W centrum, od województwa lubuskiego po południową część podlaskiego i północną część lubelskiego na termometrach od 15 do 18 stopni. Natomiast na północy - na Suwalszczyźnie 6-7 stopni, Warmia i Mazury 7-8 stopni, woj. pomorskie od 8 do 9, nad morzem od 10 do 12 stopni. I w tych regionach przelotne opady deszczu" - przekazał PAP synoptyk.

Będzie go sporo, bo np. w Zachodniopomorskiem spadnie do 30 litrów na mkw. i mogą się pojawiać wyładowania atmosferyczne. "Dodatkowo będzie tu wiał silny wiatr, w porywach do 85 km/h na Wybrzeżu. W górach nawet powyżej 100 km/h" - ostrzegł.

"Na północy od Zachodniopomorskiego po Podlaskie - nieprzyjemnie, wietrznie, deszczowo, niezbyt ciepło i niebezpiecznie ze względu na silne porywy wiatru. Natomiast na południu - cudownie, nic tylko tam jechać i cieszyć się tym napływem letniej aury" - powiedział Walijewski.

Takich temperatur jeszcze nie było na koniec października

Wyjaśnił, że wcześniej w Polsce nie było tak wysokiej temperatury 21 października, jak ta prognozowana na najbliższą sobotę. "Nie zdziwię, się jak zostaną pobite rekordy temperatury, ale dla tego konkretnego dnia. Bo na pewno nie zostanie pobity rekord z 3 października, kiedy w Legnicy było 29,3 stopnia. On nie jest absolutnie zagrożony" - zaznaczył synoptyk.

"W niedzielę ciepłe powietrze zacznie mocno zagnieżdżać się w Polsce, ale ono się przetransformuje i już nie będzie powyżej 20 stopni. W całym kraju będą wartości powyżej 10 stopni i to jest pozytywne. Nawet na Suwalszczyźnie będzie 12 stopni. Wszędzie od 12 do 17 stopni, przy czym te wyższe wartości będą na południu" - wyjaśnił.

Złota polska jesień wraca

Podkreślił, że wraca ciepła, polska złota jesień. "W kolejnych dniach właśnie taka będzie pogoda. Na północy od 12 do 15 stopni Celsjusza, a na południu 17-18 stopni. Cały czas będzie podobnie, z tym, że będą przechodziły fronty atmosferyczne i od czasu do czasu spadnie deszcz, np. w środę i w czwartek" - powiedział.

Walijewski żartobliwie podsumował, że na południu w tę sobotę można wyciągnąć krótkie spodenki z szafy, a na północy z kolei przyda się puchowa kurtka.

autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/

