Rekord fotowoltaiki w Polsce - 9 kwietnia 2024

Najnowszy raport dot. higieny zębów Polaków przynosi następujące informacje: aktualnie 54,5% dorosłych osób myje zęby pastą dwa razy dziennie (o 3,1 p.p. mniej niż rok temu). 18,1% rodaków robi to tylko raz w ciągu dnia (mniej o 1,7 p.p. niż rok temu). Wciąż niewielka część społeczeństwa szczotkuje zęby trzy razy dziennie – 13,9%, a czyszczenie ich po każdym posiłku deklaruje zaledwie 3,9% ankietowanych. Z kolei najmniej osób twierdzi, że niecodziennie to praktykuje – 1,2%. Natomiast w ogóle tego nie wykonuje 1,4% badanych. Autorzy raportu wskazują, że rosnące ceny m.in. past do zębów mogą wpływać na te tendencje. Ale na pewno większe znaczenie ma niewiedza na temat zagrożeń wynikających z braku odpowiedniej higieny jamy ustnej. Jeżeli nie postawimy na szerszą edukację, to sytuacja dalej może się pogarszać.