Prognoza pogody na weekend 11 i 12 maja

Czy po wyjątkowo ciepłej majówce czeka nas kolejny weekend z wysokimi temperaturami? Czy jest szansa na grilla? Sprawdźmy.

Pogoda w sobotę i niedzielę

Z informacji IMGW wynika, że nad Europą będzie dominował wyż z centrami nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Ośrodki niżowe będą się znajdowały nad północno-wschodnią Rosją i w rejonie Islandii. Polska będzie pod wpływem wspomnianego wyżu, ale na południu i zachodzie zaznaczy się płytka zatoka niżowa z frontem chłodnym. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, jedynie na północnym wschodzie napłynie powietrze pochodzenia arktycznego. Będą wahania ciśnienia.

W stolicy ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa. Przewiduje się jego wzrost.

Sobota - zachmurzenie i przelotne opady

Czego możemy się spodziewać w sobotę? W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i południu przelotny deszcz. W górach krupa śnieżna. Po południu na południowym zachodzie i południu kraju możliwe burze. Wielkość opadów w czasie burz do 10-15 mm. Temperatura maksymalna od 12-13 st. C na północnym wschodzie, około 16 st. C w centrum, do 20 st. C na zachodzie, w rejonie Zatoki Puckiej chłodniej: 10-11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr porywisty.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 0-3 st. C na Pomorzu, Kaszubach, północnym wschodzie i w centrum, do 4-7 st. C na pozostałym obszarze kraju. Na północnym wschodzie i w centrum lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, wschodni i północno wschodni. Wysoko w górach wiatr porywisty.

Niedziela - mniejsze zachmurzenie

Jaka pogoda będzie w niedzielę? W niedzielę zachmurzenie będzie na ogół małe, jedynie na południowym zachodzie umiarkowane, okresami duże i tam przelotny deszcz. W górach krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północnym wschodzie, około 16-17 st. C w centrum i na południu, do 19 st. C na zachodzie; w rejonie Zatoki Puckiej chłodniej: 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie północny, na pozostałym obszarze wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr porywisty.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie początkowo miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

Źródło: PAP

