15 tys. zł na projekty ekologiczne w 2024 r. Sprawdź szczegóły!

Nawet 15 tys. z Funduszu Naturalnej Energii na projekty ekologiczne. Na co można je przeznaczyć? Kto może się ubiegać? Do 15 tys. zł można uzyskać z Funduszu Naturalnej Energii na tworzenie m.in. przestrzeni do edukacji ekologicznej, ścieżek edukacyjnych, ogrodów społecznych oraz parków. Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje społeczne.

