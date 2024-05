Susza rolnicza na terenie 14 województw

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa opracował raport Klimatyczny Bilans Wodny od 21 marca do 20 maja 2024. Wynika z niego, że na terenie 14 województw występuje susza rolnicza.

Raport IUNG - susza rolnicza

W raporcie napisano: "W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w pierwszym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych".

Susza rolnicza występowała na terenie województw: Lubelskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego, Opolskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Kujawsko-pomorskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Zachodniopomorskiego, Warmińsko-mazurskiego i Podlaskiego.

Gdzie odnotowano największe niedobory wody? Na terenach Niziny Śląskiej od -150 do -169 mm oraz na obszarze Wyżyny Lubelskiej i Małopolskiej (we wschodniej części) a także we wschodniej części Niziny Wielkopolskiej od -120 do -149 mm.

Susza występowała w czterech uprawach:

zbóż jarych,

zbóż ozimych,

truskawek,

krzewów owocowych.

Susza rolnicza spowodowała straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

