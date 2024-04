Poparcie dla partii politycznych - początek kwietnia 2024 r. [sondaże]

Jeżeli wybory do Sejmu odbyłyby się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 30,5 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość 29 proc., Trzecia Droga 11,8 proc., Lewica 9,5 proc., a Konfederacja 8,4 proc. - wynika z sondażu przeprowadzonego 4 kwietnia 2024 r. przez pracownię IBRiS dla Onetu. Natomiast nieco inne poparcie wynika z sondażu badającego poparcie dla partii politycznych w najbliższych wyborach do sejmików województw.

Sondaż: KO - 30,5 proc.; PiS - 29 proc.; Trzecia Droga - 11,8 proc.; Lewica - 9,5 proc.; Konfederacja - 8,4 proc.

Według sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najlepszy wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska — 30,5 proc. W porównaniu do sondażu IBRiS przeprowadzonego w dniach 5-8 stycznia, poparcie dla KO spadło o 1,5 pkt proc.



Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu z wynikiem 29 proc., a notowania tej partii w stosunku do styczniowego badania spadły o 5 pkt proc.



Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się, podobnie jak w styczniu, Trzecia Droga z poparciem 11,8 proc. W sondażu ze stycznia Trzecia Droga mogła liczyć na 14,1 proc.



Poparcie dla Lewicy utrzymało się mniej więcej na tym samym poziomie — w najnowszym sondażu to 9,5 proc.



O ponad 3 pkt proc. w stosunku do badania ze stycznia wzrosło poparcie dla Konfederacji, która teraz mogłaby liczyć na 8,4 proc.



Na inną niż wymienione partie chce głosować 1,9 proc. ankietowanych. 8,9 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".



Frekwencja wyniosłaby 63,8 proc.



Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 4 kwietnia na ogólnopolskiej próbie 1068 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).(PAP)

Sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu: PiS - 26,3 proc. w wyborach do sejmików wojewódzkich; KO - 26,2 proc.

Osoby biorące udział w badaniu zostały zapytane, na kogo planują oddać głos w wyborach do sejmików wojewódzkich. Najwyższy wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość (26,3 proc.); Koalicja Obywatelska znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 26,2 proc.



W sondażu IBRiS zwrócono uwagę, że różnica między PiS i KO wynosi zaledwie 0,1 proc.



Na trzecim miejscu znajduje się wspólny komitet Trzeciej Drogi (PSL-Polska 2050), który może liczyć na 9,9 proc.



Na czwartym miejscu plasuje się Lewica z wynikiem 9,3 proc., na piątym Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 8,4 proc., a na szóstym Stowarzyszenie “Bezpartyjni Samorządowcy” - 4,4 proc.



Na komitety określone jako inne głos chce oddać 4,7 proc.



10,8 proc. osób pozostaje niezdecydowanych.



W wyborach samorządowych 2024 udział chce wziąć 66,2 proc. respondentów.



Badanie przygotował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu, na próbie tysiąca osób w dniach 3-4 kwietnia. Wykorzystano technikę badania metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. (PAP)

