Sondaże wyborcze 2024. Konfederacja wyprzedza Trzecią Drogę, KO nadal przed PiS [najnowszy sondaż CBOS]

Gdyby termin wyborów do Sejmu i Senatu wypadał 24 marca (w najbliższą niedzielę), to na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 29 proc. badanych, na Prawo i Sprawiedliwość - 24 proc. Natomiast 13 proc. respondentów oddałoby głos na Konfederację, 9% na Trzecią Drogę, a 8% na Lewicę. Takie wyniki zostały ustalone w badaniu CBOS przeprowadzonym w tym tygodniu.

Aż 83 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę.



Według sondażu, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 29 proc. ankietowanych wyrażających chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Poziom poparcia dla KO od stycznia się nie zmienił.



Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (24 proc.), które po minimalnym spadku wróciło do poziomu poparcia z pierwszej połowy lutego. W stosunku do pierwszej połowy stycznia PiS traci 5 punktów procentowych.



Na trzecim miejscu, z 13-proc. poparciem znalazła się Konfederacja (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z początkiem marca).



Poza podium znalazła się Trzecia Droga, na którą zagłosowałoby obecnie 9 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.). 8 proc. oddałoby głos na Lewicę.



Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie wyraziło 1 proc. respondentów. 17 proc. wybierających się na wybory (wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni) nie wie, na które z ugrupowań zagłosowałoby.



Badanie zostało zrealizowane między 18 a 22 marca metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

