Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

Gmina co do zasady dokonuje nabycia przez przejęcie nieruchomości w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w wyniku decyzji Rady Ministrów. Ta podejmowana jest na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Nieruchomości mogą także zostać gminie przekazane przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Nabycie nieruchomości przez gminę na drodze cywilnoprawnej

Uprawnienie do nabycia nieruchomości gmina może realizować w drodze czynności cywilnoprawnych - w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Podejmowane w tym zakresie czynności prawne określone są odrębnymi przepisami. Tu wskazać należy przede wszystkim regulacje zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) oraz ustawie o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.).

Pierwszy ze wskazanych aktów prawnych, tj. u.s.g., traktuje o obrocie nieruchomościami raczej w zakresie zbycia czy też zamiany. Ustawodawca niezwykle pobieżnie traktuje o nabyciu praw do nieruchomości. Tu mamy jedynie ogólne wskazanie, że jest to możliwe - gmina jest uprawniona nabywać nieruchomości od osób fizycznych i prawnych niebędących Skarbem Państwa czy jednostkami samorządu terytorialnego. Dopiero u.s.g. definiuje sposoby nabywania nieruchomości przez gminę.

Przy nabywaniu przez gminę nieruchomości w formule cywilnoprawnej istotne jest zachowanie odpowiednich procedur związanych z uzyskaniem zgód innych organów oraz zapewnienie właściwej reprezentacji gminy.

Krzysztof Adamczyk

