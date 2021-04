Magdalena Kartasińska: „Nauka zdalna pogłębia problem otyłości wśród dzieci” [PODCAST]

Coraz więcej dzieci z nadwagą

Widzimy dramatyczny wzrost odsetka dzieci otyłych i dzieci z nadwagą, właśnie w związku z tym, że szkoła jest zdalna i trwa to już właściwie od roku – zauważa Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny. W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) podkreśla, że problem otyłości i nadwagi dotyka nie tylko dzieci i młodzież, ale również pracowników na home office.

Dlaczego lekcje WF-u to fikcja?

Dzieci na nauczaniu zdalnym praktycznie się nie ruszają – mówi Kartasińska. Brak im ruchu, który był w ciągu dnia codziennego w szkole: kiedy biegały sobie po korytarzach lub po prostu spacerowały ze szkoły i do szkoły. Dodatkowo, obecnie często lekcje wychowania fizycznego są fikcją. Plus fakt, że siedzą w domu, no i cóż, dookoła są wszędzie słodycze i różnego rodzaju przekąski. Mają również więcej czasu, żeby z nich korzystać. To są dwie główne przyczyny, dla których możemy obserwować pogłębiający się trend otyłości i nadwagi.

Jak rodzice mogą pomóc dzieciom z problemami z wagą?

Jeżeli będziemy widzieli, że nasze dziecko przyrasta na masie ciała, to gonienie za nim i mówienie mu: „hej, przytyłeś”, w żaden sposób nie pomoże. Ponieważ to dziecko nie będzie znało sposobów, jak sobie z tym radzić. To musi być już zbiorowe działanie. Bo w momencie, w którym rodzicie zajadają słodycze i nie ruszają się w ogóle, nie dają przykładu swoim dzieciom, to w żaden sposób to dziecko nie wpadnie na pomysł, że teraz nie będzie jadło tej czekolady albo zacznie się samo z siebie ruszać. Wiadomo, że to jest też kwestia wieku: już nastolatkowie mogą być bardziej świadomi, jakimi metodami można tę masę ciała zgubić i może będą próbowali działać. Niemniej, młodsze dzieci nie będą w stanie tego zrobić. Dlatego edukacja dorosłych i ich inicjatywa, żeby zmienić coś w codzienności, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, jest kluczowa.

Jak wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe w domu?

Złota zasada jest taka, że żeby droga do zdrowego odżywiania była krótsza, to droga do pierwszego jabłka musi być krótsza niż do pierwszego batonika.

Magdalena Kartasińska - dietetyk kliniczny, kierownik Działu Dietetycznego Dailyfruits.