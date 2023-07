Profilaktyka 40 Plus. Na badania można się już zapisać przez centralną e-Rejestrację

Profilaktyka 40 Plus

Profilaktyka 40 Plus. Na badania z programu Profilaktyka 40 Plus od 1 lipca można zapisać się przez centralną e-Rejestrację. Osoby, które już z niego skorzystały, mogą zrobić to ponownie, jeśli minęło 12 miesięcy.

Program Profilaktyka 40 Plus przedłużony Resort, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedłużył program Profilaktyka 40 Plus do 30 czerwca 2024 r. Na badania w ramach programu można się zapisać przez Internetowe Konto Pacjenta, przez infolinię centralnej e-Rejestracji (numer tel. 989, dostępny we wszystkie dni tygodnia od 7.00 do 20.00) lub w placówce wykonującej badania. "Przedłużyliśmy program Profilaktyka 40 Plus do 30 czerwca 2024 r. Osoby, które ukończyły 40 lat, mogą wykonać ponownie bezpłatne badania, jeśli od pierwszych minęło 12 miesięcy. E-skierowania na ponowne badania ma 770 tys. osób" – podało w poniedziałek MZ na Twitterze. Ile osób skorzystało z programu Profilaktyka 40 Plus? 26 czerwca br. szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że podpisał rozporządzenie przedłużające o rok program Profilaktyka 40 Plus. "Wprowadzamy centralną e-rejestrację na badania i umożliwiamy ich powtórzenie" – mówił wówczas. Program Profilaktyka 40 Plus realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Skorzystało z niego ponad 2 mln osób. (PAP) Dalszy ciąg materiału pod wideo Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl ktl/ joz/ Zobacz również: Wszystko o programie "Profilaktyka 40 PLUS"

"Profilaktyka 40 plus" - do kiedy? [ZMIANY]

Profilaktyka 40 Plus - jak uzyskać skierowanie na badania? Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu