Profilaktyka 40 Plus - jak uzyskać skierowanie na badania?

Profilaktyka 40 Plus - skierowanie. 1 lipca 2021 roku ruszył program Polskiego Ładu - Profilaktyka 40+. Jak uzyskać e-skierowanie na badania?

300+ w 2021 roku można otrzymać wyłącznie na rachunek bankowy. Obsługą programu zajmuje się ZUS. Do kiedy można składać wnioski o świadczenie Dobry Start?

Podatek od nieruchomości - zwolnienia. Przedłużono terminy stosowania preferencji w podatku od nieruchomości. Gminy mogą wprowadzać zwolnienia i wydłużać terminy płatności rat do końca 2021 roku. Kto może skorzystać z tych rozwiązań?

Nowelizacja KPA - czy to koniec reprywatyzacji? Jakie sprawy obejmie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego? Czy będzie dotyczyła jedynie spraw reprywatyzacyjnych?

CEEB - deklaracja (wzór). Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak złożyć deklarację? Pobierz wzór deklaracji.

Ochrona danych na wakacjach - na co należy uważać? W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoich danych podczas wakacyjnego wypoczynku? Jakie czekają na nas zagrożenia i jakich zasad warto przestrzegać podczas korzystania z social mediów?

Zniesienie limitów przyjęć do lekarzy specjalistów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zmiana ta, zapowiedziana w Polskim Ładzie wejdzie w życie już od 1 lipca 2021 roku. Ma to skrócić kolejki do lekarzy.