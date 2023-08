Rewolucja dla pacjentów. Od 1 sierpnia NFZ finansuje nowe zabiegi w chirurgii onkologicznej

Rewolucja dla pacjentów – co się zmieniło w leczeniu onkologicznym? Od 1 sierpnia Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie chirurgiczne m.in. nowotworu błony śluzowej macicy z wykorzystaniem robota. Jak to wygląda w praktyce?

Robotyka pomoże kolejnym pacjentom

Weszła w życie nowa zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku, która dotyczy świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. Zgodnie z tą zmianą Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował leczenie chirurgiczne nowotworu błony śluzowej macicy oraz nowotworu jelita grubego, przy wykorzystaniu zaawansowanych robotów. Innowacyjna metoda jest już dostępna od roku dla operacji nowotworu prostaty.

Specjaliści podkreślają, że tzw. system robotowy (robot da Vinci) to gwarancja nie tylko bezpieczeństwa, ale także lepszych efektów leczenia i lepszego komfortu życia pacjentów. Zmniejsza się ryzyko powikłań, a pacjenci szybciej dochodzą do zdrowia.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji w sprawie zabiegów, analiza doniesień naukowych, która została opublikowana po dacie wydania rekomendacji wskazała, że przeprowadzenie zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do operacji klasycznych prowadzi do istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do części pierwszorzędowych punktów końcowych. „Ponadto odnotowano istotne statystycznie różnice na korzyść operacji z zastosowaniem systemu robotowego w odniesieniu do parametrów związanych z czasem trwania operacji, długością pobytu pacjenta w szpitalu oraz występowania śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych.”

W Polsce system da Vinci jest obecny od 2010 roku. Przez kolejnych 13 lat rozwój operacji robotowych nie rozwijał się, tak jak powinien. Mimo że robotów da Vinci z roku na rok przybywało, to były wykorzystywane głównie w placówkach prywatnych, gdzie operacje z ich udziałem były niedostępne dla większości pacjentów. Przełomem stał się 2022 rok, kiedy Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o włączeniu do koszyka świadczeń gwarantowanych operacji robotowych w urologii – prostatektomii radykalnej. Obecnie Ministerstwo Zdrowia do refundowanych procedur dołączyło leczenie nowotworów błony śluzowej macicy oraz jelita grubego.

Jak podkreślają eksperci, robotyka chirurgiczna na świecie rozwija się intensywnie od wielu lat. Polskie szpitale powinny mieć szansę dołączenia do ośrodków, w których jest to metoda stosowana rutynowo. Przewaga technik operacyjnych małoinwazyjnych nad klasycznymi jest bezdyskusyjna.

Wzrost zabiegów onkologicznych

Liczba zabiegów leczenia nowotworów złośliwych jelita grubego i błony śluzowej macicy co roku znacząco rośnie – w przypadku raka jelita grubego to 14 740 zabiegów w 2022 roku (o 372 więcej niż w 2019 roku). Jeżeli chodzi o raka błony śluzowej macicy to 6 387 w 2022 roku (o 476 więcej niż w 2019 roku).

Ministerstwo Zdrowia podaje, że obecnie 22 placówki medyczne spełniają warunki, aby wykonywać wspomniane zabiegi w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że po zawarciu aneksu z NFZ każda z tych placówek może już świadczyć usługi medyczne w pełni refundowane dla pacjentów przy użyciu robota.

Placówka musi spełniać określone warunki

Warunki finansowania przez NFZ świadczeń z asystą robotową w przypadku leczenia chirurgicznego raka błony śluzowej macicy to przeprowadzanie co najmniej 100 zabiegów rocznie (z powodu nowotworów: błony śluzowej trzonu macicy, gruczołu krokowego lub jelita grubego); zaangażowanie lekarza specjalisty z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów z zastosowaniem asysty robotowej (okres przejściowy do 31 lipca 2024 roku).

Jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne raka jelita grubego to wykonanie co najmniej 120 zabiegów rocznie (z powodu nowotworów: błony śluzowej trzonu macicy, gruczołu krokowego lub jelita grubego); zaangażowanie lekarza specjalisty z doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów z zastosowaniem asysty robotowej (okres przejściowy do 31 lipca 2024 roku).

Operacje robotyczne - gdzie są wykonywane

Placówki obecnie spełniające kryteria świadczenia refundowanych zabiegów/operacji robotowych w nowotworach błony śluzowej macicy oraz jelita grubego to m.in.:

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy;

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi;

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu;

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;

Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.

Roboty w szpitalach

W opinii ekspertów robotyzacja będzie postępować, niezależnie od opracowania nowych standardów leczenia. To kolejny etap w rozwoju medycyny, na równi z wprowadzaniem innych nowoczesnych metod terapii. Obecnie robotyka stanowi już nierozłączny element leczenia zabiegowego w placówkach szpitalnych. Robotyzacja w medycynie doprowadzi do akceptacji i nadzoru przez chirurga zakresu interwencji autonomicznego robota podczas operacji.

