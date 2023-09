Od listopada zmienione zasady dla NZ na receptach. Jak uzyskać tańszy zamiennik leku? Albo maść zamiast spraya zapisanego przez lekarza?

P. Czarnek: Bardzo dziękuję pani Holland, że ten film puszcza teraz (...). "Zielona granica" w kinach we wrześniu

Film "Zielona granica" Agnieszki Holland to kolejna faza plucia na polski mundur, plucia na polskie służby, plucia na polskie wojsko i wszystkich tych, którzy strzegą 24 godziny na dobę, z narażeniem swojego życia i zdrowia granicy RP, po to, by w Chełmie nie było Buczy - podkreślił szef MEiN Przemysław Czarnek w wpolsce.pl.