"TAK dla zdrowia rodziny" - Polacy będą edukowani w kierunku profilaktyki nowotworów

Edukacja na temat znaczenia testów i badań przesiewowych, szczepień przeciwko wirusom onkogennym i przeciwdziałania otyłości jest celem kampanii społeczno-edukacyjnej "TAK dla zdrowia rodziny", która właśnie wystartowała.

Rusza kampania społeczno-edukacyjna "TAK dla zdrowia rodziny"

Organizatorem kampanii "TAK dla zdrowia rodziny" są Medyczna Racja Stanu i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Zainicjuje ją konferencja nauka w Warszawie z udziałem specjalistów.

Podczas tematycznych debat ekspercko-systemowych, które rozpoczną się w Pałacu Staszica o godz. 11.00, członkowie rady naukowej kampanii przedstawią racje humanistyczne, medyczne i ekonomiczne dotyczące przeciwdziałania chorobom. Wskażą m.in. na wartość wykonywania testu w kierunku wirusa HCV, szczepień w kierunku wirusa - HPV, czy profilaktyki w zapobieganiu otyłości.

W konferencji wezmą udział: szefowa MRiPS Marlena Maląg, Barbara Dziuk, przewodnicząca podkomisji stałej ds. onkologii, prezes ZUS Gertruda Uścińska, dr Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny, prof. Leszek Czupryniak kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM, prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie klinicznej, prof. Ewa Leh-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

Walka z onkogennymi wirusami

"Systemowym wsparciem determinacji służącej pokonaniu tego zagrożenia byłaby decyzja o stworzeniu Narodowego Planu Eliminacji HCV. Od wielu lat apelują o to zakaźnicy, hepatolodzy, onkolodzy i lekarze POZ, przypominając, że dotarcie do nosicieli wirusa pozwoli uchronić każdego roku co najmniej 3 tys. Polaków przed rozwinięciem raka wątrobowokomórkowego" - wskazały w komunikacie przekazanym PAP Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Anna Jasińska, rzecznik Medycznej Racji Stanu.

W komunikacie podniesiono również wartość szczepień "w kierunku innego onkogennego wirusa - HPV". "Możliwość uchronienia dziewczynek, przede wszystkim przed rakiem szyjki macicy, a chłopców przed nowotworami obszaru głowy i szyi oraz innych lokalizacji, to ważny powód, by łączyć siły na rzecz ich bezpieczeństwa"- zaznaczyli inicjatorzy kampanii. Zwrócili uwagę, że istnieje w Polsce możliwość wykonania testów na HPV, których skuteczność w wykrywaniu zaawansowanych stanów przedrakowych szyjki macicy okazuje się być bardzo skuteczna".

Nowy przedmiot w szkole dotyczący zdrowia?

Organizatorzy kampanii wskazali także na potrzebę zapobiegania otyłości wśród dzieci w Polsce, które "tyją szybciej, niż ich rówieśnicy w Unii Europejskiej".

"Przesłania w formie wideo planujemy systematycznie prezentować w szkołach. Liczymy, że już wkrótce będzie to wstęp do przedmiotu - +godzina dla zdrowia+, którego wprowadzenie do szkół jest jednym z głównych postulatów Medycznej Racji Stanu" - czytamy w komunikacie.

Kampanię patronatem honorowym objęła Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda, zaś ambasadorkami przesłania "o koniecznej współodpowiedzialności za własną kondycję" zostały - tegoroczna Miss Polonia, Ewa Jakubiec, dyplomowana pielęgniarka, studentka Wydziału Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Laura Breszka, aktorka telewizyjna, teatralna i dubbingowa. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

